Grande Fratello con Barbara d’Urso, finale anticipata: ecco la data

Quando ci sarà la finale del Grande Fratello 15 con Barbara d’Urso e perché finisce prima

Cambio di programmazione per il Grande Fratello. La finale della quindicesima edizione condotta da Barbara d’Urso andrà in onda lunedì 4 giugno 2018 e non più martedì 5 giugno come previsto inizialmente. Il motivo? Si tratta di una strategia di palinsesto attuata da Mediaset per salvaguardare il reality show. Non andando in onda di martedì non si scontrerà con i Wind Music Awards condotti da Carlo Conti e Valessa Incontranda, un evento che da sempre viene seguito da milioni di telespettatori. In onda di lunedì sera Carmelita dovrà vedersela con l’amichevole di calcio Italia-Olanda. Ma perché questa edizione Nip è durata di meno rispetto al passato?

Perché la quindicesima edizione del Grande Fratello è durata di meno

A causa dei continui slittamenti e indecisioni, la partenza dell’edizione Nip del Grande Fratello è giunta solo a fine aprile. Come detto quindi da Barbara d’Urso a Verissimo, per esigenze di palinsesto, il programma non sarebbe mai potuto durare più di tre mesi come accaduto in passato. Per questo è andato avanti per soli due mesi: una variante che non ha impedito di conquistare degli ottimi ascolti. Nonostante le critiche e le malelingue, quest’edizione del GF si è confermata un vero e proprio successo in termini di auditel.

Barbara d’Urso ha annunciato che ci sarà il Grande Fratello anche nel 2019

Per questo Mediaset ha già deciso di riproporre il format anche nella primavera del 2019. A condurlo ci sarà ancora una volta Barbara d’Urso, come annunciato nell’ultima puntata di Domenica Live.