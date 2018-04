Grande Fratello 2018, anticipazioni puntata del 23 aprile: Paola Di Benedetto e Aida Nizar entrano nella Casa

Domani, lunedì 23 aprile, in prima serata su Canale5, va in onda una nuova puntata di Grande Fratello 15. Secondo le anticipazioni, il secondo appuntamento col reality condotto da Barbara D’Urso è pieno zeppo di “colpi di scena”. Due, su tutte, le ultime news da conoscere assolutamente in vista di ciò che succede ai concorrenti nel prime time di Mediaset di questo lunedì. Prima di tutto, Paola Di Benedetto entra nella Casa. In secondo luogo, c’è l’ingresso molto atteso di Aida Nizar. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2018 è ospite degli inquilini del GF per chiarire la situazione con Matteo Gentili, il concorrente suo ex fidanzato. Per la prima volta dopo tanto, i due tornano a parlarsi faccia a faccia guardandosi negli occhi. Quindi, dopo lo “stop forzato” della scorsa settimana domani anche la showgirl spagnola entra finalmente all’interno della Casa come concorrente. Si attende, però, una accesa reazione di Cristiano Malgioglio che ha già fatto sapere: “Se Aida dovesse entrare mi incatenerei…“.

Anticipazioni puntata di GF 15 in onda lunedì 23 aprile: le ultime news sui concorrenti

Intanto, davanti alle telecamere di Grande Fratello 15 man mano emergono anche le vere personalità dei concorrenti. Secondo le anticipazioni, nella puntata di GF 2018 che Mediaset trasmette in diretta lunedì 23 aprile la “figlia” Veronica Satti viene informata delle ultime news riguardanti il padre Bobby Solo. Dal canto suo, invece, durante la serata Angelo Sanzio, anche noto come “Ken umano italiano”, racconta del terribile episodio di bullismo accadutogli durante l’infanzia. Poi, il racconto del reality sposta l’attenzione sui primi baci che Lucia Orlando e Filippo Contri si sono già scambiati. Filippo è, però, in nomination e l’avvicinamento tra i due partecipanti al reality potrebbe già concludersi.

Grande Fratello “Nip”, anticipazioni puntata di domani sera: la sfida tra i nominati della settimana

Del resto, questa settimana proprio Filippo Contri è in sfida al televoto insieme all’altro nominato, Valerio Lo Grieco. Dunque, nella nuova puntata di Grande Fratello “Nip” il pubblico di Canale5 scopre in diretta il nome del nuovo “bono” eliminato dal reality. Chi vincerà al televoto? Chi, invece, dovrà abbandonare definitivamente la Casa?