Gonzalo Higuain è diventato papà: è nata la prima figlia del calciatore

È nata la figlia di Gonzalo Higuain: si chiama Alma

Fiocco rosa per Gonzalo Higuain. Il calciatore della Juventus è diventato papà per la prima volta. È nata la piccola Alma (nome spagnolo che in italiano vuol dire Anima), frutto dell’amore con la fidanzata storica Lara Wechsler. Il parto è avvenuto questa mattina presto, lunedì 21 maggio, nella clinica privata di Torino Sedes Sapientiae. Mamma e bambina stanno bene. Al momento il neo papà non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul lieto evento. A dare l’annuncio è stato infatti il club bianco nero, che ha diffuso la notizia attraverso i suoi canali social. Dunque, dopo lo scudetto, il Pipita ha un altro motivo in più per festeggiare in questi giorni. Inoltre, sembra che in estate l’argentino convolerà a nozze con la compagna che solo un anno fa aveva mollato per poi ridare una seconda chance al loro amore. Congratulazioni!

Chi è Lara Wechsler: la fidanzata di Gonzalo Higuain

Lara Wechsler è una modella e stilista argentina di 27 anni. Ha conosciuto Gonzalo Higuain quando giocava nel Real Madrid. Successivamente ha convissuto con lo sportivo a Napoli, dove l’attaccante è rimasto per diversi anni. Subito dopo lo ha seguito anche a Torino ma nell’estate del 2017 i due hanno vissuto una crisi che li ha portati a dividersi. Con l’arrivo dell’autunno, Gonzalo e Lara hanno capito di amarsi ancora e hanno così deciso di riprovarci. Durante i mesi trascorsi in solitudineg, Higuain ha capito che Lara è la donna della sua vita e ha fortemente voluto creare con la giovane una famiglia.

Higuain e Lara: una storia d’amore lontana dal gossip

Nonostante sia uno dei giocatori più forti e amati del campionato calcistico italiano, Gonzalo Higuain e la fidanzata Lara si sono sempre tenuti lontano dal mondo del gossip e dai pettegolezzi.