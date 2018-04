Gomorra 4 – La serie: “Ciro” diventa regista, le riprese al via da metà aprile

“Ciro Di Marzio”: Marco D’Amore ci sarà o no in Gomorra 4 – La serie?

“Smessi i panni” di Ciro Di Marzio, in Gomorra 4 – La serie Marco D’Amore ci sarà…da regista! Secondo quanto riportato da Ansa, che cita Deadline Hollywood, D’Amore “firmerà la regia di alcuni dei nuovi episodi“. Quindi, il nodo sulla presenza dell’attore nel cast della quarta stagione della popolare fiction di SKY non si considera ancora sciolto. Per chi non lo ricordasse, il personaggio “Di Marzio” è “morto” nell’episodio finale di Gomorra 3, quando Genny gli ha sparato un colpo e il cadavere è finito in mare. Ma siamo così sicuri che sia davvero tutto come sembra? Qualche giorno fa a rinnovare la curiosità dei telespettatori è stato anche lo staff di Salvatore Esposito, con queste parole pubblicate sul sito dell’attore: “(…) Ciro è morto davvero oppure no?“. Insomma, in tanti hanno sete di sapere se Ciro sia ancora “vivo”, se tornerà in scena in qualche modo oppure se stavolta “L’immortale” sia “morto per davvero”.

Gomorra 4 – La serie: le riprese al via da metà aprile 2018 a Napoli, Bologna e Londra

Intanto, contestualmente alla notizia di Marco D’Amore novità alla regia di Gomorra 4 – La serie, sono venute fuori anche succulenti anticipazioni sull’inizio delle nuove riprese. Il primo ciak è, infatti, previsto per il prossimo metà aprile 2018. Lo conferma anche lo staff di Esposito in un messaggio online pubblicato sul portale dell’attore: “L’inizio ufficiale delle riprese di Gomorra 4 – scrive qualcuno – è previsto per aprile di quest’anno e dureranno fino alla fine del 2018 per poi finalmente partire con la messa in onda su Sky Atlantic nei primi mesi del 2019“. Le riprese, secondo le fonti, si terranno in città come Napoli, Bologna e Londra.

Le prime anticipazioni sulla data di uscita e sul cast di Gomorra 4 – La serie

Queste, insomma, le primissime anticipazioni sulla data ufficiale di uscita di Gomorra 4 – La serie, il cui cast, come rivelano le ultime notizie, avrà ancora come protagonisti: Salvatore Esposito (nei panni di Genny Savastano, colui che ha “osato” compiere il “fratricidio”), Cristiana Dell’Anna (Patrizia), Arturo Muselli (Enzo “Sangueblu”), Loris De Luna (Valerio) e Ivana Lotito (Azzurra).