Giulia e Andrea, spunta il messaggio di Laura Frenna: scoppia il caos

Giulia e Andrea si sono lasciati, lo strano messaggio di Laura Frenna: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fa chiarezza

La notizia della rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis ha scosso il mondo del web. E in molti non hanno apprezzato il messaggio apparso poche ore fa sul profilo Instagram di Laura Frenna. L’ex corteggiatrice è stata la non scelta dell’ex tronista e a molti è sembrato sospetto il post della giovane, pubblicato proprio nello stesso giorno in cui la De Lellis ha annunciato di non essere più la fidanzata di Damante. “Un giorno qualcuno entrerà nella tua vita e ti farà capire perché non ha mai funzionato con nessun altro”, ha scritto Laura sui social network.

Delle dichiarazioni che più di qualcuno ha collegato ai Damellis, tanto che in pochi minuti è scattata la polemica. “Andrea e Giulia si lasciano e guarda caso tu pubblichi questa frase del cavolo! Sei ridicola, potevi evitarla!”, ha tuonato una fan della coppia scoppiata. La replica di Laura non è tardata ad arrivare: la Frenna ha categoricamente escluso qualsiasi collegamento alla rottura tra Damante e la De Lellis. “Ragazzi voi state male. Sono passati tre anni. La mia vita è andata avanti. Siete ridicoli voi che pensate che il mondo si sia fermato. Ripigliatevi”, ha puntualizzato la giovane.

Uomini e Donne: Laura Frenna non pensa più a Andrea Damante

Insomma, il messaggio di Laura è chiaro: nei suoi pensieri non c’è più spazio per Andrea Damante. Anche perché secondo gli ultimi gossip la Frenna si sarebbe fidanzata con un fonico di Uomini e Donne. Da qualche tempo la giovane ha trovato lavoro nella redazione del programma e pare che dietro le quinte, tra una puntata del Trono Over e una del Trono Classico, sia scoppiato il colpo di fulmine.