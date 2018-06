Giulia De Lellis, la netta presa di posizione sulle vacanze: il ritorno con Andrea Damante più lontano?

Giulia De Lellis non ha chiuso definitivamente le porte a un ritorno nelle braccia di Andrea Damante. Infatti un paio di giorni fa, attraverso una diretta Instagram con i suoi follower, ha fatto intendere che per un ricucire il rapporto perduto c’è margine, ma diverse cose devono andare al posto giusto. Come ad esempio alcune dimostrazioni che si aspetta dal suo ex. Tuttavia oggi l’influencer, sempre via social, ha scritto un post sulle vacanze estive che l’aspettano nelle prossime settimane e una nota eloquente, non certo passata inosservata, sta facendo pensare che il gran ritorno d’amore sia stato congelato, almeno per il momento.

L’ex fidanzata di Damante e la specifica sulle ferie: “Mi manca un’ultima metà per una vacanza tutta al femminile”

“Ieri Firenze, oggi Roma, domani si parte finalmente per qualche giorno di mare. Pochi, ma buoni!”. A scrivere è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che poi aggiunge: “Io ho già in mente tre vacanzette niente male che poi vi dirò”. Infine ecco la presa di posizione netta: “Mi manca un’ultima metà per una vacanza tutta al femminile. Consigli?”. Che cosa vuol dire Giulia con quella specifica (“Vacanza tutta al femminile”)? Che al momento nella sua vita privata c’è spazio solo per le amichevoli e affettuose ‘quote rosa’? Alcuni però potrebbero pensare che delle tre vacanzette di cui parla due sarebbero forse già organizzate. E che magari in una di queste ci sia un posticino riservato per Andrea? Molto difficile a dire il vero, soprattutto stando a quanto ha dichiarato la giovane influencer un paio di giorni fa.

Damante e De Lellis: la situazione a oggi

Damante e la De Lellis torneranno insieme? In questi giorni sono emerse delle foto che hanno pizzicato i due ex in aeroporto e a cena con la famiglia di lei. Dunque? Come stanno le cose? Giulia recentemente ha dato delle risposte, anche riferendosi alle critiche che l’hanno coinvolta. In sintesi questi i punti chiave: a) Non ha intenzione di giustificarsi con nessuno per quanto sta accadendo e per il riavvicinamento ad Andrea. b) Vuole solo fare ciò che la rende felice. c) Non ha negato il ritorno di fiamma con Damante, ma attualmente non c’è una situazione concreta. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi.