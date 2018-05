Giulia De Lellis ospite di Uomini e Donne: cosa ha detto su Andrea Damante

Giulia De Lellis è tornata a casa. La web influencer è stata ospite della registrazione di Uomini e Donne, nella puntata che andrà in onda su Canale 5 mercoledì 16 maggio. È la prima volta che Giulia torna alla corte di Maria De Filippi senza Andrea Damante. Ma, com’è noto, la storia tra i due è terminata e nel corso della sua ospitata è stato mostrato un video del percorso di Andrea e Giulia al Trono Classico. Un filmato nel quale la De Lellis, con la sua voce, ripercorre le tappe più importanti della sua storia d’amore con l’ex tronista. Subito dopo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip – come riporta News U&D – ha augurato a tutti i presenti di vivere un grande amore come il suo.

“Vi auguro di vivere le mie stesse sensazioni e di vivere quest’esperienza come l’ho vissuta io. Con serietà, senza secondi fine ma solo con la voglia di continuare a viversi fuori”, ha detto Giulia. La De Lellis ha poi aggiunto che sta soffrendo molto per la fine della storia d’amore con Andrea Damante, che la situazione la sta provando parecchio ma che sta facendo il possibile per riprendersi. La ragazza ha avuto l’incoraggiamento di Gianni Sperti, che ha ben capito la situazione che sta vivendo l’ex corteggiatrice.

Subito dopo la romana ha consigliato a Nilufar Addati – che ha fatto la sua scelta proprio durante la registrazione – di non sedersi sulla poltrona rossa a destra. “Ti consiglio di evitare quella a destra”, ha confidato Giulia, rammentando che proprio su quel lato si è seduto Andrea quando l’ha scelta nel maggio del 2016. Quando poi Nilufar ha scelto Giordano, la De Lellis si è commossa: a detta di Giulia, il Mazzocchi è molto coinvolto dalla tronista italo-persiana.

Giulia De Lellis dopo Andrea Damante: il gossip su Jeremias

A Uomini e Donne Giulia De Lellis non ha rivelato i motivi dell’addio ad Andrea Damante. Come già chiarito su Instagram, l’ex gieffina non è interessata a gettare fango sul suo ex fidanzato. Intanto, cominciano a circolare i primi gossip: sembra che negli ultimi giorni si sia stretto sempre più il rapporto tra Giulia e Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen.