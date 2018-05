Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati per colpa di una crisi? L’ex corteggiatrice smentisce

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati dopo una lunga crisi? Secondo un’amica dell’ex coppia sì e a rivelarlo è stato il settimanale Nuovo. Peccato che, a poche ore dalla pubblicazione della notizia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia seccamente smentito tale gossip. Nessuna crisi profonda tra Andrea e Giulia prima dell’addio definitivo. I due si sono allontanati per un altro motivo che, al momento, resta ancora top secret. “Ciao presunta amica. Ritenta, sarai più fortunata”, ha scritto la De Lellis in una storia di Instagram. La web influencer ha bollato la notizia come “ca…a mattutina”.

Cosa aveva detto la presunta amica su Andrea e Giulia

Ma cosa aveva detto la presunta amica sulla fine della relazione tra Andrea Damante e Giulia De Lellis? La verità è che Giulia e Andrea erano in crisi già da tempo, nonostante le foto sui social network in cui erano abbracciati che abbiamo visto negli ultimi mesi. Lo scorso anno, per superare un altro periodo di crisi, si erano concessi una vacanza lampo a Londra, lontano dalle telecamere. Ma, a quanto pare, è servita a poco”, aveva detto una fonte al settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Andrea Damante resta in silenzio dopo l’addio a Giulia De Lellis

E mentre Giulia De Lellis non ha perso tempo a replicare ai pettegolezzi che si rincorrono, Andrea Damante preferisce il silenzio. L’ex tronista di Uomini e Donne nelle ultime settimane ha solo confermato la rottura con la sua ex corteggiatrice e ci ha tenuto a ribadire di non aver tradito nessuno. Per il resto, il giovane preferisce concentrarsi sul suo lavoro e in particolare sulla musica che gli sta regalando grosse soddisfazioni.