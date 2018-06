Giulia De Lellis ha rivisto Andrea Damante per lavoro: i dettagli

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? No, si sono rivisti per lavoro

Nuovo incontro tra Andrea e Giulia di Uomini e Donne. Dopo che i due sono stati beccati in un bar di Verona, il settimanale Spy ha sorpreso gli ex fidanzati in una stazione di servizio a Treviso. Come si legge nel numero in edicola da venerdì 15 giugno, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono rivisti per questioni lavorative. A quanto pare Giulia e Andrea hanno avuto una riunione a Trento. Nonostante l’improvviso addio, la De Lellis e Damante sono ancora legati da alcuni contratti di coppia che sono tenuti a rispettare. E così, messi da parte l’astio e il rancore, Andrea e Giulia sono stati “costretti” ad incontrarsi per discutere di alcune pratiche. Tra una riunione e l’altra scoppierà di nuovo la passione?

Andrea Damante si è dichiarato ancora innamorato di Giulia

Al momento né Andrea Damante né Giulia De Lellis hanno commentato le recenti foto che li immortalano di nuovo insieme. In realtà l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha mai parlato pubblicamente della rottura con il deejay veronese. Non ha rilasciato alcuna intervista: si è limitata ad annunciare la fine della relazione su Instagram e ad una breve apparizione a Uomini e Donne, dove ha confidato di non essersi pentita di nulla riguardo la sua importante storia d’amore. Al contrario Damante ha speso parole importanti al settimanale Chi, dichiarandosi ancora innamorato dell’esperta di tendenze.

Le dichiarazioni di Andrea Damante su Giulia De Lellis

“Provo dolore per la fine di questa storia. Io amo ancora Giulia e lei lo sa. Ho commesso degli errori, idem lei. Non voglio che resti rancore”, ha detto Andrea Damante. Il lavoro riuscirà a riavvicinarlo alla sua Giulietta?