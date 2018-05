Giulia De Lellis dopo la puntata di Uomini e Donne ringrazia Nilufar Addati

Dopo l’ospitata a Uomini e Donne, la prima senza Andrea Damante, Giulia De Lellis ha pubblicamente ringraziato Nilufar Addati. L’ex corteggiatrice ha preso parte alla scelta dell’italo-persiana, che è stata ben felice di avere come ospite l’esperta di tendenza. Per Giulia non è stato facile assistere a certe scene: il percorso di tronisti e corteggiatori, le sedie rosse, i petali. Tanto che nel corso della registrazione la De Lellis si è più volte commossa. Tra un filmato e un altro, Nilufar – pur non conoscendo personalmente la romana – ha preso coraggio e l’ha consolata con un abbraccio. Un dolce gesto che è piaciuto ai telespettatori ma soprattutto alla De Lellis, che ha poi ringraziato con un video la napoletana.

“La scelta di Nilufar è stata bellissima, molto sentita ed emozionante. Non conosco lei e Giordano ma mi sembrano due ragazzi molto carini. Lei poi è stata davvero carinissima nei miei confronti. Le auguro davvero il meglio”, ha fatto sapere Giulia De Lellis in un video pubblicato da Witty. La giovane è stata felice di essere tornata “a casa”, nel programma che le ha regalato la popolarità e la storia d’amore più importante della sua vita.

Giulia De Lellis e il video a Uomini e Donne

“Nonostante tutto… grazie Uomini e Donne”, ha detto Giulia De Lellis nel videoclip che è stato mandato in onda a Uomini e Donne durante la sua ospitata. La web influencer, nonostante la fine del rapporto con Andrea Damante, è felice di aver vissuto certe emozioni e sensazioni. “Qui dentro si provano delle emozioni incredibili”, ha assicurato Giulietta.