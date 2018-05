Giulia De Lellis in lacrime a Uomini e Donne: Nilufar la consola

Uomini e Donne: Giulia De Lellis piange durante la scelta di Nilufar

Giulia De Lellis è tornata a Uomini e Donne, il programma che due anni fa l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo e le ha fatto conoscere il grande amore della sua vita, Andrea Damante. Per la prima volta Giulia è tornata alla corte di Maria De Filippi da sola, senza l’ex tronista con il quale la storia è naufragata un mese fa per motivi ancora ignoti. Tornare in quello studio ha fatto un certo effetto alla De Lellis, che non è riuscita a trattenere le lacrime durante la scelta di Nilufar. La romana si è commossa mentre rivedeva alcune scene del percorso dell’Addati e quest’ultima è corsa subito ad abbracciarla pur non conoscendola personalmente. Ma Giulia si è emozionata anche una seconda volta nel corso dell’ultima puntata del Trono Classico.

Appena Nilufar Addati si è seduta sulla sedia rossa, Giulia ha ricominciato a piangere. La De Lellis ha preferito non chiarire il motivo della sua emozione ma, con tutta probabilità, si è commossa ripensando alla sua scelta. Soprattutto perché a giorni sarà l’anniversario di quel momento, uno dei più seguiti in tutta la storia del programma. Andrea e Giulia, infatti, sono stati e forse sono ancora una delle coppie più amate della trasmissione di Canale 5. Dopo l’esperienza di entrambi al Grande Fratello Vip erano in molti ad attendere il matrimonio dei Damellis, ma il destino ha scelto diversamente.

Giulia De Lellis e il video a Uomini e Donne

“Nonostante tutto… grazie Uomini e Donne”, ha detto Giulia De Lellis nel videoclip che è stato mandato in onda a Uomini e Donne durante la sua ospitata. La web influencer, nonostante la fine del rapporto con Andrea Damante, è felice di aver vissuto certe emozioni e sensazioni. E soprattutto un amore vero, unico, che purtroppo non è finito come nelle favole.