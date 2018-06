Giulia De Lellis spiega perché è rimasta a vivere a Verona

Perché Giulia De Lellis è rimasta a vivere a Verona dopo l’addio ad Andrea Damante

La scelta di Giulia De Lellis di restare a vivere a Verona dopo la fine della storia d’amore con Andrea Damante ha stupito tutti. Considerato che si tratta della città dove l’ex tronista di Uomini e Donne è nato e cresciuto, in molti si aspettavano un trasferimento da parte dell’ex corteggiatrice. Un ritorno a Roma, dove si trova la sua famiglia, o a Milano, la capitale della moda, da sempre grande passione di Giulia. Quest’ultima ha però compiuto un passo inaspettato: quello di restare nella città di Romeo e Giulietta, nel posto dove si è trasferita due anni fa per amore. A spiegare il perché di questa decisione è stata proprio la De Lellis in un’intervista concessa al Corriere della Sera.

Giulia De Lellis si trova bene a Verona anche senza Andrea Damante

“Verona è diventata la mia città, qui ci sono tante persone care che mi hanno accolta in maniera incredibile”, ha dichiarato Giulia De Lellis al quotidiano. Dunque, come immaginato da molti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha scelto di restare a Verona per non perdere le amicizie nate negli ultimi anni. A Verona, oltre ad amare alla follia Andrea Damante, Giulia ha trovato tanti amici veri e sinceri, con i quali si è instaurato un legame solido e profondo. Inoltre, in passato la De Lellis ha sottolineato più volte di quanto la città veneta sia unica e speciale, più a passo d’uomo rispetto alle caotiche Milano e Roma.

Giulia e Andrea: nessun ritorno di fiamma tra i due

Intanto, negli ultimi giorni Giulia ha deciso di bloccare su Instagram Andrea. Nonostante la dicharazione d’amore di Damante – apparsa sull’ultimo numero di Chi – la De Lellis non vuole più sapere niente del suo ex fidanzato.