Giulia De Lellis, nuovo tatuaggio: significato importantissimo

Giulia De Lellis dopo Andrea Damante: un tatuaggio molto importante

Giulia De Lellis è sempre al centro dell’attenzione. Che lo voglia o meno, gli occhi di tutti sono spesso puntati su di lei, soprattutto ora che si è lasciata con Andrea Damante. Dopo la fine della storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne, la giovane romana sta riprendendo in mano la sua vita. In ogni caso, la ragazza ha deciso di non allontanarsi assolutamente dalla città in cui ha vissuto con il dj. Prendendo casa in affitto a Verona, la De Lellis ha l’opportunità di proseguire con la sua vita senza stravolgerla ulteriormente cambiando nuovamente città. Questa Domenica, 13 Maggio 2018, la bella ex gieffina ha deciso di regalarsi un nuovo tatuaggio, recandosi a sorpresa nello studio appena aperto da Manuel Vallicella.

Uomini e Donne, Giulia dimentica Andrea con un nuovo tattoo: una rosa capovolta

Inutile dire che, appena Giulia ha fatto sapere di aver deciso di tatuarsi, i fan si sono mostrati impazienti nel voler sapere quale fosse il disegno scelto dalla loro beniamina. Dopo diverse ore, finalmente, sui social è stato mostrato il nuovo tatuaggio della bellissima De Lellis. L’ex corteggiatrice ha deciso di incidere sulla pelle una piccola rosa stilizzata e capovolta. Questo simbolo, che la giovane ha tatuato all’altezza dello sterno, ha un significato davvero molto profondo. La rosa in sé ha una moltitudine di significati che variano a seconda della posizione in cui viene tatuata e a seconda del colore che viene scelto. Quella scelta dalla romana è composta da sole linee nere, il che potrebbe indicare la fine di un amore importante e la speranza per un nuovo meraviglioso inizio.

Giulia De Lellis: l’augurio di Manuel Vallicella

Giulia potrebbe aver dato al suo nuovo tattoo un significato personalissimo che, forse, deciderà di svelare lei stessa. Resta il fatto che il soggetto e la posizione scelta cadono a pennello su di lei. Anche il suo amico Manuel Vallicella, oltre a ringraziarla per essersi affidata al suo studio, le ha anche augurato che tanta fortuna.