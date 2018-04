Giulia De Lellis resta a Verona: la nuova casa è vicina a quella di Andrea

Giulia De Lellis e Andrea Damante news: la nuova casa è a Verona, vicina a quella dell’ex tronista di Uomini e Donne

Giulia De Lellis ha cambiato casa dopo l’addio ad Andrea Damante. Ma, caso strano, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di restare a Verona, la città dell’ex tronista. La web influencer non è tornata a Roma, dove è nata e cresciuta, né si è trasferita a Milano, dove ci sono molteplici opportunità lavorative. Giulia ha preferito restare a Verona, dove ha vissuto negli ultimi due anni da quando si è innamorata di Andrea. Ma a destare ancora più curiosità è il fatto che la nuova casa della De Lellis sia vicina a quella di Damante, quella nella quale l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha vissuto dal 2016 fino a qualche settimana fa.

Andrea e Giulia: dopo la convivenza sono vicini di casa a Verona

È il sito Tabloit a svelare la posizione della nuova casa di Giulia De Lellis: un edificio che si trova a cento metri di distanza dall’abitazione di Andrea Damante. Insomma, se qualche mese fa Andrea e Giulia erano dei conviventi oggi si trovano ad essere vicini di casa. Come mai la De Lellis ha scelto una casa così vicina a quella del deejay? I due sono dunque rimasti in ottimi rapporti? C’è la speranza di rivedere di nuovo la coppia insieme, come sognano i fan? Le probabilità non scarseggiano: nelle ultime ore Damante e Giulia hanno addirittura fatto lo stesso appello su Instagram, entrambi hanno invitato i rispettivi follower a firmare una petizione a favore delle telecamere negli asili e nelle scuole. Gatta ci cova?

Giulia De Lellis trasloca con l’aiuto di mamma, sorella e nipotina

Dopo l’annuncio della separazione, Andrea Damante ha lasciato l’Italia: per qualche settimana resterà a Los Angeles dove suonerà nei migliori club della zona. Giulia De Lellis è invece alle prese con il trasloco: come testimoniano le foto di Tabloit, la giovane si è fatta aiutare dalla madre, dalla sorella Veronica e dalla nipotina Matilde, che sono subito giunte a Verona per aiutare l’esperta di tendenze con l’allestimento della nuova casa.