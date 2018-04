Giulia De Lellis a Le Iene: faccia a faccia con l’hater, un provinato del Grande Fratello

Giulia De Lellis sbarca a Le Iene, nella rubrica televisiva condotta da Mary Sarnataro: i vip faccia a faccia con i loro hater. La fidanzata di Andrea Damante ha incontrato Domenico, un cosiddetto leone da tastiera seriale. Si è inoltre scoperto che il giovanotto, un 25enne, è stato provinato per partecipare al Grande Fratello. Altra curiosità emersa dall’avventura al programma Mediaset dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata la sua confessione a proposito di uno stalker da cui è stata infastidita non poco nei mesi scorsi.

De Lellis e l’hater a confronto: “Come mai ce l’hai con me?”, “Diciamo che all’inizio mi stavi sul c***”

“Sei mai stata vittima di stalking?”. Mary Sarnataro, prima di far incontrare l’hater a Giulia, rivolge una domanda secca all’influencer. “Si, 3 mesi fa – risponde la fidanzata di Damante – Un fan, non so come ha fatto, ha avuto il mio numero. Mi viene la pelle d’oca a pensarci”. L’ex gieffina vip spiega rapidamente di essere stata molto infastidita da una serie di telefonate da parte dello stalker. Poi si passa al faccia a faccia con l’hater ‘convocato’ da Le Iene. “Come mai ce l’hai con me?”, parte forte la De Lellis. “Diciamo che all’inizio mi stavi sul c***”, risponde il 25 enne con un riso impacciato. “Dopo la battuta sui gay – prosegue il giovane – è scattata la scintilla… A volte siamo dei leoni da tastiera, è sbagliato”. Il ragazzo si riferiva alla polemica divampata al Grande Fratello Vip, scaturita da alcune frasi pronunciate dall’influencer sui gay.

La fidanzata di Andrea Damante all’hater: “Vedi di non far cag***, ritorniamo”

“Tu hai fatto un provino per il Grande Fratello?”, ha incalzato la fidanzata di Damante. Ricevuta l’affermazione da parte dell’hater ha poi sferzato: “Quindi sotto sotto ti rode un po’, vorresti essere un po’ Giulia?”. Il giovanotto, sempre riso impacciato dipinto in volto, ha risposto negativamente. “Vedi di non far ca****, altrimenti ritorniamo”, ha tagliato corto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, chiudendo l’incontro.