Giulia De Lellis e Ignazio Moser: ecco perché hanno litigato

Perché Giulia De Lellis e Ignazio Moser non si seguono più su Instagram

Ha destato parecchio stupore la scelta di Giulia De Lellis di non seguire più Ignazio Moser su Instagram. Una scelta ricambiata dall’attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez. Dopo l’ottimo legame di amicizia instaurato al Grande Fratello Vip – proseguito pure dopo la fine del reality show con uscite e vacanze insieme – i due hanno troncato ogni tipo di rapporto. Perché Giulia e Ignazio hanno litigato? A ricostruire il quadro della faccenda è il settimanale Nuovo Tv che, nell’ultimo numero in edicola, parla di due probabili motivi. Due spiegazioni che hanno portato la De Lellis ad allontanarsi dal figlio di Francesco Moser.

Giulia De Lellis cancella da Instagram Ignazio Moser

“I beninformati dicono che Andrea Damante e Ignazio Moser siano particolarmente complici quando escono per divertirsi. Per le malelingue, Damante potrebbe portare il fidanzatissimo Moser sulla cattiva strada. Così la De Lellis – per marcare le distanze e avvertire Cecilia – ha deciso di tagliare i rapporti con Ignazio”, si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Ma ci sarebbe anche dell’altro: “Giulia avrebbe saputo di parole poco carine sul suo conto pronunciate da Moser”. Sarà vero?

Giulia De Lellis non segue più neppure Sonia Lorenzini

Giulia De Lellis non segue più Ignazio Moser ma neppure Sonia Lorenzini. Dopo la rottura con Andrea Damante, l’ex corteggiatrice ha smesso di seguire l’ex fidanzata di Emanuele Mauti. Le due non sono più amiche e hanno preferito – almeno per il momento – non rilasciare alcun tipo di spiegazione. Intanto, come fa sapere il Vicolo delle News, la madre di Andrea ha smesso di seguire l’ex nuora su Instagram e ha invece cominciato a seguire Ignazio. Solo una casualità?