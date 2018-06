Giulia De Lellis: “Ho chiuso con Ignazio e Sonia, si sono comportati male”

Giulia De Lellis, ecco perché ha chiuso i rapporti con Ignazio Moser e Sonia Lorenzini

Giulia De Lellis, attraverso una diretta su Instagram, ha scelto finalmente di rispondere alle numerose domande del pubblico. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha deciso di chiudere qualche amicizia, tra cui quella con Ignazio Moser e Sonia Lorenzini. In particolare, i fan hanno capito che tra loro ci fossero problemi quando Giulia ha bloccato entrambi. La De Lellis ha spiegato che con Ignazio ha preso la decisione di chiudere l’amicizia perché lui si sarebbe comportato male nei suoi confronti. L’ex corteggiatrice ha preferito non rivelare i reali motivi per cui l’hanno spinta a bloccarli sui social. Giulia ha solo dichiarato di non aver trovato giusto il suo comportamento. Per rispetto all’amicizia che c’è stata tra loro, ora la De Lellis ha rivelato di non avere alcuna intenzione di spiegare altri dettagli. Dunque, non sappiamo di preciso perché Giulia e Ignazio non sono più amici.

Stesso discorso vale per Sonia. Anche sulla Lorenzini, la De Lellis ha preferito non rivelare alcun dettaglio. I fan in queste ultime settimane non hanno potuto non notare il distacco dell’ex corteggiatrice nei confronti della Lorenzini, soprattutto dopo il blocco su Instagram. Giulia ci ha tenuto solo a rivelare che per lei Ignazio era come un fratello. Ma il comportamento del Moser non è stato per nulla apprezzato dalla De Lellis. L’ex corteggiatrice ha dichiarato che non si aspettava di vedere un determinato atteggiamento da parte di Ignazio. Ma cosa può essere accaduto tra loro? “Per rispetto all’amicizia che abbiamo avuto non voglio rivelarle altro, anche perché io sono una bella persona”

Giulia ci ha tenuto a sottolineare di essere una persona corretta, a differenza di tante altre. Dopo aver parlato della fine dei rapporti con Ignazio e Sonia, la De Lellis ha scelto di parlare anche di Ivana Mrazova. Le due si sono conosciute al Grande Fratello Vip. Proprio nella Casa più spiata d’Italia è nata una forte amicizia, che ancora c’è! Dunque, i fan possono stare tranquilli, perché Giulia e Ivana sono ancora due grandi amiche. Per motivi di lavoro, non hanno la possibilità di vedersi ogni giorno.