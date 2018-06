Giulia De Lellis, il gesto contro Andrea Damante: l’addio definitivo

Giulia e Andrea Damante non torneranno più insieme: l’ultimo gesto della De Lellis

Sembra arrivare la conferma dell’impossibilità di rivedere Giulia e Andrea nuovamente insieme. L’ultimo gesto della De Lellis ha lasciato a bocca aperta tuti i fan dell’ex coppia di Uomini e Donne. A quanto pare, la simpatica ex corteggiatrice del Trono Classico ha messo un punto definitivo alla sua storia d’amore con Damante. Negli scorsi giorni si era iniziato a sperare al ritorno di fiamma a causa delle dichiarazioni che l’ex tronista ha rilasciato al settimanale Chi. Ad oggi, le carte in tavola sembrano essere state nuovamente stravolte. Secondo quanto riportato dal blog News UeD, la bellissima romana ha bloccato su Instagram quello che pareva essere l’amore della sua vita. Non si tratta perciò di aver tolto un semplice ‘segui’.

Andrea Damante ha di nuovo deluso Giulia? L’ultima scelta della De Lellis

Andrea e Giulia sembravano essere fatti l’uno per l’altra, eppure ad oggi le cose sono notevolmente cambiate. La giovanissima ragazza ed ex corteggiatrice pare sia convinta di non voler dare a Damante una seconda possibilità. L’ultimo gesto social conferma la volontà della De Lellis. Lei avevo smesso di seguirlo già un po’ di tempo fa, eppure lui non le ha mai tolto il follow. Ora, controllando tra le persone seguite dall’ex tronista, la giovane di Roma non appare più. Sembrerebbe perciò arrivato l’addio più definitivo di tutti. C’è da mettersi l’anima in pace e restare a guardare come andrà a finire. Senza dubbio, sentiremo parlare di loro ancora per tantissimo altro tempo.

Giulia blocca Andrea dopo la notte di festa di lui: tutti i dettagli

L’ipotesi più attendibile è quella che vede Giulia bloccare Andrea dopo gli ultimi rumors nati sui social. Il veronese ha trascorso una notte di festa tra il concerto di Fedez e J-Ax e il party al Just Cavalli di Milano. Tra le tabte voci, c’è chi dice che Damante si sia dato da fare abche in fatto di ragazze.si attendono conferme e/o smentite.