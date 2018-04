Giulia De Lellis: la frecciatina ad Andrea che non passa inosservata

Giulia De Lellis: frecciatina al veleno per Andrea Damante

Giulia De Lellis non ha intenzione di ‘lavare i panni sporchi in pubblico e per questo ha deciso di tenere per sé i reali motivi per cui lei e Andrea si sono lasciati. Anche Damante sembra non voler più parlare della rottura con l’ormai sua ex fidanzata. In ogni caso, i fan continuano ad indagare e a fare domande su domande. Sul web non si fa altro che parlare di loro e di ciò che potrebbe essere accaduto. Negli ultimi giorni, la giovane romana pare abbia dato un involontario indizio su ciò che potrebbe essere accaduto. La ragazza ha infatti perso le staffe contro chi l’ha criticata e accusata e per questo si è lasciata andare ad uno sfogo che ha lasciato intendere alcuni particolari cose.

Andrea Damante: Giulia De Lellis si lascia andare ad una inaspettata frecciatina

Dopo lo sfogo social di Giulia, la ragazza pare sia tornata a lanciare frecciatine social al suo ex. Nelle ultime ore, la ragazza ha pubblicato un particolarissimo scatto sulle sue Instagram Story. Dal concerto di Gianni Morandi all’Arena di Verona, l’ex di Uomini e Donne ha condiviso con i suoi quasi due milioni di followers un tenerissimo momento vissuto da una coppia. La giovane ha infatti postato la fotografia di due ragazzi che si abbracciavano. Il tutto è stato accompagnato da poche e semplice parole: “Chi ama c’è! Io ho visto.” Sarà forse una nuova frecciatina per Damante?!?! Chissà!

Giulia De Lellis e Andrea Damante: la vita dopo l’addio

Giulia intanto ha cambiato casa ed è andata a vivere da sola, lasciando definitivamente l’appartamento dove a convissuto con Damante. Lui è invece super impegnato con il lavoro. Per ora, la rottura sembra essere definitiva. Intanto, anche Raffaella Mennoia ha rotto il silenzio e ha rivelato ciò che sa sulla coppia e sul loro improvviso addio. Tutto sembra restare ancora top secret.