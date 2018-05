Giulia De Lellis e Ignazio Moser hanno litigato? C’entra Andrea Damante

Perché Giulia De Lellis non segue più Ignazio Moser su Instagram? Andrea Damante coinvolto

Giulia De Lellis e Ignazio Moser non sono più amici. La prova? Nelle ultime ore la web influencer ha smesso di seguire il fidanzato di Cecilia Rodriguez su Instagram (mentre continua a seguire la sorella di Belen). Un piccolo gesto che però nell’era dei social network vuol dire tanto. Pure il figlio di Francesco Moser ha deciso di non seguire più l’esperta di tendenze. Cosa è successo tra i due? Secondo le indiscrezioni i rapporti tra gli ex gieffini si sarebbero incrinati per colpa di Andrea Damante (che Ignazio continua a seguire su Instagram). Giulia ha smesso di seguire l’ex ciclista dopo aver presenziato alla conferenza stampa di presentazione del libro di Luca Onestini e Raffaello Tonon. Chi ha seguito la seconda edizione del Grande Fratello Vip sa bene che l’ex tronista di Uomini e Donne non ha mai avuto un buon rapporto con Cecilia e Ignazio e di recente Luca e Ivana hanno fatto il possibile per evitare la coppia alle Maldive. Onestini ha forse riferito qualcosa di importante a Giulia riguardo Damante?

Giulia De Lellis non è più amica di Ignazio Moser e Sonia Lorenzini

Giulia De Lellis non segue più Ignazio Moser ma neppure Sonia Lorenzini. Dopo la rottura con Andrea Damante, l’ex corteggiatrice ha smesso di seguire l’ex fidanzata di Emanuele Mauti. Le due non sono più amiche e hanno preferito – almeno per il momento – non rilasciare alcun tipo di spiegazione. Intanto, come fa sapere il Vicolo delle News, la madre di Andrea ha smesso di seguire l’ex nuora su Instagram e ha invece cominciato a seguire Ignazio. Quest’ultimo c’entra dunque qualcosa con la rottura tra Andrea e Giulia?

Giulia De Lellis dopo Andrea Damante: “Sto bene da sola”

Nell’ultima intervista rilasciata per Tabloit, Giulia De Lellis ha chiarito di stare bene anche se il momento non è dei più facili. “Sto bene da sola”, ha assicurato la romana.