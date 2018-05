Giulia De Lellis contro Andrea Damante: “Mi reputo di più”

Giulia De Lellis chiarisce: nessun ritorno di fiamma con Andrea Damante

Giulia De Lellis e Andrea Damante non torneranno insieme. A spegnere le speranze dei fan è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Che ha seccamente smentito un ritorno di fiamma con l’ex tronista che ha conquistato nel 2016. A quanto pare Damante si è reso protagonista di un brutto gesto nei confronti di Giulia che, per tutta risposta, preferisce non vedere più l’ex fidanzato. “In questa situazione nessuno parla perché non conviene, elementare no? Se invece lo facessi io potrei disintegrare volti… ma non ne ho voglia, mi reputo di più! Damante mi rivede l’anno del mai… ma questo lui lo sa bene e ora lo sapete anche voi, così qualche anima bella se ne farà una ragione come presto presto ho dovuto fare anche io“ ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip in risposta ad una follower che ha chiesto delucidazioni sulla faccenda.

Andrea e Giulia: spuntano nuove voci di tradimento

Lo sfogo di Giulia De Lellis non è passato inosservato e alimenta ancora di più le voci su un ipotetico tradimento da pare di Andrea Damante. Quest’ultimo ha sempre smentito tali pettegolezzi ma il recente sfogo della sua ex fidanzata ha infiammato ancora di più gli animi. Per il momento il deejay preferisce restare in silenzio e la faccenda resta poco chiara: ci saranno presto delle delucidazioni in merito?

Giulia De Lellis ha deciso di restare a vivere a Verona

Intanto Giulia De Lellis, una volta terminata la storia d’amore con Damante, ha deciso di restare a vivere a Verona, la città dove Andrea è nato e cresciuto. La giovane ha affittato un appartamento a cento metri dalla sua ex casa: una scelta che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno.