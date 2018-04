Giulia De Lellis contro Andrea Damante: la dichiarazione che spiazza

Giulia De Lellis sbotta sui social: le nuove dichiarazioni su Andrea Damante

L’addio tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è diventato un caso di stato ormai. La rottura dell’ex coppia di Uomini e Donne è stata una grande doccia gelata per ogni loro fan. Nessuno si sarebbe mai aspettato l’annuncio della loro separazione. In ogni caso, le cose stanno così e forse anche per motivi peggiori di quelli che si erano immaginati all’inizio. A dare la notizia è stata l’ex corteggiatrice, che non ha però voluto rivelare i dettagli. Di fronte alle sue Instagram Story e al silenzio del giovane di Verona, i followers si sono fatti prendere un po’ la mano da commenti, accuse, supposizioni e quant’altro. Ora, è la diretta interessata a voler fare il punto della situazione e a chiarire la sua posizione.

Giulia De Lellis su tutte le furie: le parole su Andrea Damante dopo la rottura

In questi giorni, sui social è iniziata a circolare la voce secondo cui Andrea e Giulia si sarebbero lasciati a causa di svariati tradimenti da parte di lui. Il ragazzo ha però smentito il tutto con varie storie apparse sui suoi social. In ogni caso, le parole dell’ex tronista non sono bastate a far placare gli animi dei followers. In tutto ciò, la De Lellis ha preferito restare in silenzio, continuando a non voler svelare i reali motivi dell’addio a Damante. Ora, di fronte alle innumerevoli accuse ricevute in questi ultimi giorni, la giovane di Roma ha rotto il silenzio ed è tornata a parlare della sua storia d’amore. Dalle parole della ragazza sembrerebbe proprio che l’addio sia arrivato a causa di alcuni sbagli commessi proprio dal veronese.

Andrea Damante sotto accusa: parla Giulia De Lellis

“Parlate tutti senza sapere, parlate poi tutti dopo due anni. Come se non leggessi, come se non esistessi. Non basta quello che mi è stato fatto da chi pensavo mi amasse? SONO UN C…. DI ESSERE UMANO. Avete una coscienza? Non si tratta di chiacchiere, qui si sta andando oltre ogni logica umana. Il fatto che io sia un personaggio pubblico non vi permette di farmi questo. Lasciatemi respirare!”