Giulia De Lellis torna in tv. Ecco dove si rivedrà l'”esperta di tendenze”-concorrente del Grande Fratello Vip 2-fidanzata di Andrea Damante. Assieme a lei anche Cecilia Rodriguez, in gara con lei nel reality show di Canale 5 e attuale compagna di Ignazio Moser.

Ieri oggi italiani con Maurizio Costanzo e Rita Dalla Chiesa su Rete 4, quando va in onda e numero di puntate

C’è anche Giulia De Lellis tra gli ospiti di Ieri oggi italiani, il programma di Rete 4 ideato da Maurizio Costanzo e condotto con Rita Dalla Chiesa, al via dal 19 marzo, per otto appuntamenti, in onda ogni lunedì, in seconda serata.

Nel corso delle puntate, ognuna dedicata ad un tema – la famiglia, lo sport, il cibo, la politica, la televisione, il cinema, l’amore, la musica – la Dalla Chiesa, con lo stile consueto, ripercorrerà il passato mettendo in luce i fatti più importanti che hanno segnato l’Italia del ‘900 e del nuovo Millennio.

La presenza di Costanzo non si limiterà ad una supervisione deluxe ma lo vedrà intervenire in prima persona per raccontare un ricordo personale legato all’argomento al centro della serata.

La parte storica sarà affidata al giornalista e scrittore Roberto Olla.

Ieri oggi italiani, tutti i temi e gli ospiti

Famiglia-ospiti: Antonio Pennacchi, Alda D’Eusanio, Catherine Spaak, Lirio Abbate, Eva Grimaldi, Imma Battaglia;

Sport-ospiti: Faustino Coppi, Patrizio Oliva, Giusy Versace, Totò Schillaci, Marino Bartoletti, Ferruccio Incerti, Arrigo Sacchi, Elena Barolo, Nicola Pietrangeli, Oscar Damiani, Sandro Piccinini, Mikaela Calcagno;

Cibo-ospiti: Iva Zanicchi, Luca Sardella, Filippo Lamantia, Rosario Trefiletti, Massimo Ciavarro, Barbara Bouchet;

Politica-ospiti: Nicola Porro, Vladimir Luxuria, Alba Parietti, Maria Latella, Claudio Martelli, Roberto Alessi, Roberto D’Agostino, Irene Pivetti;

Televisione-ospiti: Rosanna Vaudetti, Marco Columbro, Alessandro Banfi, Paola Ferrari, Gianni Ippoliti, Umberto Broccoli, Pamela Prati, Carmen Russo, Serena Garitta, Eva Henger, Giancarlo Dotto, Barbara De Rossi, Claudio Brachino, Alessandro Cecchi Paone;

Cinema-ospiti: Barbara Alberti, Sandra Milo, Rino Barillari, Enrico e Carlo Vanzina, Simona Izzo, Alvaro Vitali, Serena Grandi, Ricky Memphis, Elettra Maria Gorietti;

Amore-ospiti: Silvana Giacobini, Daniela del Secco, Cecilia Rodriguez, Patrizia De Blanck, Lory Del Santo, Corinne Clery, Erminia Manfredi, Giulia De Lellis;

Musica-ospiti: Orietta Berti, Edoardo Vianello, Marino Bartoletti, Annalisa Minetti, Depsa, Dario Salvadori.