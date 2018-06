Giulia De Lellis torna a parlare: motivo dell’assenza social, poi le parole che fanno sognare il grande ritorno con Damante

Nelle ultime ore le voci che vorrebbero Andrea Damante e Giulia De Lellis pronti a riallacciare i rapporti d’amore si sono fatte sempre più martellanti. Ad alimentarle è stato un avvistamento dei due in un ristorante di Anzio, con tanto di sorrisi e volti distesi. Un atteggiamento assai diverso rispetto a qualche settimana fa, quando le frecciatine reciproche e i musi lunghi si sprecavano dopo la fine della love story. Oggi invece il vento pare che sia cambiato. A offrire ulteriori spunti per credere che a breve ci sarà l’annuncio del grande ritorno ci ha pensato la diretta interessata. L’influencer infatti dal proprio profilo Instagram ha scritto due post che hanno ancor più stimolato la speranza dei fan di rivederla unita nella passione al deejay veronese.

Giulia, messaggio per Andrea? “Libera di sbagliare, di scegliere, di cambiare. Mira al cuore”

“Sono stata un po’ off perché in famiglia […] Domani di nuovo operativa su Milano. Grandi meeting per grandi novità!”. A scrivere è Giulia che motiva la sua scarsa presenza social nell’ultimo periodo. Tuttavia sembra dire qualcosa di più. Facciamo un passo indietro: nell’ultimo incontro con Damante non era sola, con lei c’erano i famigliari. Dunque non pare un azzardo supporre che dietro a quel ‘perché in famiglia’ potrebbe essere stata discussa anche coi parenti la decisione su Andrea. Ma c’è dell’altro. Giulia ha pubblicato un secondo post ‘stimolante’: “Sii libera. Libera di sbagliare, di scegliere, di cambiare. Libera di andare o scappare. Libera di parlare, prendere o lasciare. Senza limiti, senza obblighi. Libera di respirare. Mira a questo ❤”. Che con quel cuore abbia voluto dire che la ragione soccombe ai sentimenti? Che il ritorno da Andrea è ‘illogico’, ma che in fondo al cuore non si può proprio comandare?

Andrea Damante e Giulia De Lellis: nessuna smentita sul grande ritorno d’amore, si attende l’annuncio

Gli indizi che vedrebbero i Damellis pronti a ricucire definitivamente la loro trama d’amore non sono finiti. Sempre Giulia ha pubblicato un’Instagram Stories con la sintetica didascalia: “Meno, grazie! Meno!”. Non è difficile intuire che il messaggio sia rivolto alle tambureggianti voci odierne che descrivono come ormai cosa fatta il grande ritorno in amore. Ma il fatto più significativo è un altro: Giulia non ha smentito il riavvicinamento. Nemmeno Damante lo ha fatto. Non resta che attendere l’annuncio dell’amore ritrovato.