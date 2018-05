Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Spunta la foto dell’incontro a Verona

Colpo di scena nella storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Separati da circa un mese, i due si sarebbero rivisti. Il condizionale è d’obbligo visto che l’incontro non è stato svelato dai diretti interessati ma una foto ha insospettito tutti. Come potete vedere più in basso, pare che l’ex corteggiatrice e l’ex tronista si siano incontrati in un bar di Verona. Il motivo dell’incontro? Per il momento non è chiaro. Potrebbe trattarsi di un semplice incontro di cortesia (magari Giulia ha dimenticato qualcosa a casa di Andrea?) o una casualità visto che ora i due abitano nella stessa città. Va segnalato, infatti, che la De Lellis è rimasta a vivere a Verona – dove ha nuovi e preziosi amici – e ha affittato un appartamento a cento metri di distanza da quello di Damante. Quale sarà la verità? Sono tanti, tantissimi i fan che sperano di rivedere Andrea e Giulia di nuovo fidanzati ma le possibilità sono piuttosto remote.

Le ultime parole di Giulia De Lellis sulla storia di Andrea Damante

Di recente Giulia De Lellis ha chiaramente fatto capire su Instagram di non essere intenzionata a rivedere Andrea Damante. “In questa situazione nessuno parla perché non conviene, elementare no? Se invece lo facessi io potrei disintegrare volti… ma non ne ho voglia, mi reputo di più! Damante mi rivede l’anno del mai… ma questo lui lo sa bene e ora lo sapete anche voi, così qualche anima bella se ne farà una ragione come presto presto ho dovuto fare anche io“ ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip in risposta ad una follower che ha chiesto delucidazioni sulla faccenda. Inoltre, ha chiarito che la storia con Damante non è di certo finita per colpa di una crisi come insinuato da qualcuno.

Andrea Damante è sempre rimasto in silenzio

Non ha invece proferito parola sulla vicenda Andrea Damante. Dopo l’annuncio dell’addio, il deejay ha preferito non parlare più della sua ex fidanzata Giulia De Lellis.