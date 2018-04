Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati: l’annuncio ufficiale

Andrea Damante e Giulia De Lellis non stanno più insieme: a dare l’annuncio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Sembra incredibile ma è vero: è finita tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. L’annuncio ufficiale è arrivato dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne attraverso delle storie di Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, con gli occhi lucidi, ha reso pubblica la decisione presa di comune accordo con l’ex tronista di Maria De Filippi. “In un anno penso mi abbiate conosciuta di più, sapete che sono una ragazza che va dritta al sodo, senza giri di parole e prese in giro. Io e Andrea non siamo più fidanzati, ve lo dico perché la mia storia è nata in televisione e avendo sempre condiviso le nostre cose – quelle belle, quelle brutte le ho omesse – mi sembrava carino aggiornavi di questa situazione”, ha fatto sapere la giovane web influncer.

Perché Andrea e Giulia di Uomini e Donne si sono lasciati

Giulia De Lellis ha preferito non rivelare i motivi della rottura con Andrea Damante. “I panni sporchi li abbiamo sempre lavati in famiglia”, ha puntualizzato l’esperta di tendenze. Che ha poi concluso: “Quando una relazione finisce è sempre colpa di entrambi. Se potete, cercate di rispettare questa situazione. Per il resto tutto ok!”. Al momento Andrea Damante non ha fornito nessuna spiegazione su questa rottura. Eppure solo una settimana fa Andrea e Giulia erano in vacanza in Tanzania: cosa sarà accaduto di così grave da interrompere una solida relazione con convivenza in corso?