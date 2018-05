Giulia De Lellis e Andrea Damante: perché si sono lasciati? Parla un’amica

Perché Andrea e Giulia si sono lasciati? Erano in crisi da tempo, parla un’amica dell’ex coppia

Continua ad essere avvolta nel mistero la rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Perché i due si sono lasciati? Cosa è successo all’amata coppia di Uomini e Donne? I diretti interessati non hanno mai fornito dettagli e particolari e più di qualcuno ha parlato di un tradimento da parte dell’ex tronista. Secondo una testimonianza raccolta da Nuovo Tv, invece, Andrea e Giulia si sarebbero lasciati semplicemente perché in crisi. Una crisi non improvvisa bensì radicata e per giunta neppure la prima. Stando a quanto raccontato da un’amica dell’ex coppia, Damante e la De Lellis avrebbero avuto più di una crisi nel corso dei due anni passati insieme.

“La verità è che Giulia e Andrea erano in crisi già da tempo, nonostante le foto sui social network in cui erano abbracciati che abbiamo visto negli ultimi mesi. Lo scorso anno, per superare un altro periodo di crisi, si erano concessi una vacanza lampo a Londra, lontano dalle telecamere. Ma, a quanto pare, è servita a poco”, ha detto un’amica della coppia al settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Dunque, la rottura tra Andrea e Giulia non è stato un fulmine a ciel sereno come la maggior parte dei fan crede?

Giulia De Lellis resta a Verona: potrebbe presto tornare a Uomini e Donne

In attesa di novità sulla questione, Giulia De Lellis ha lasciato la casa di Andrea Damante e si è trasferita in un altro appartamento. L’esperta di tendenze è rimasta a vivere a Verona, la città dell’ex fidanzato. In città Giulia si è creata nuovi legami e amicizie che non vuole perdere nonostante la rottura con Damante. Intanto, pare che la De Lellis potrebbe presto tornare in tv: sono in molti a volerla di nuovo a Uomini e Donne, questa volta nelle vesti di tronista. E Maria De Filippi, ben conscia dell’amore che il pubblico prova per Giulietta, potrebbe accontentare ben volentieri le richieste dei fan…