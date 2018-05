Giulia De Lellis e Andrea al concerto di Jovanotti: tutti i dettagli

Giulia De Lellis e Andrea Damante allo stesso concerto di Jovanotti: è arrivata la dedica d’amore?

Inutile ricordare ogni volta che Giulia e Andrea sono due degli ex protagonisti di Uomini e Donne più amati dai telespettatori della trasmissione. Dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi, la De Lellis e Damante hanno ottenuto sempre più successo anche e soprattutto grazie alla loro bellissima storia d’amore. Purtroppo il lieto fine tanto atteso non c’è stato e i due si sono lasciati. Da quando è stata annunciata la rottura se ne sono sentite di tutti i colori. Tradimenti, semplici problemi di coppia, riavvicinamenti, dediche d’amore e tanto altro. Purtroppo, però, la verità sembra essere una soltanto: tra i due non pare esserci la possibilità di una riappacificazione. Nelle ultime ore, gli attentissimi followers si sono resi conto di un particolare dettaglio apparso sui social di entrambi.

Uomini e Donne, Giulia e Andrea dopo la rottura: al concerto di Jovanotti senza incontrarsi

Giulia e Andrea hanno fatto sapere ai propri fan di essere al concerto che Jovanotti ha tenuto all’Arena di Verona proprio il 21 Maggio 2018. Entrambi hanno pubblicato innumerevoli story, confermando appunto di trovarsi nello stesso luogo. Sul web si è iniziato a leggere cose di qualunque tipo. C’è chi crede che i due si siano incontrati, chi pensa che si siano recati al grande evento insieme chi invece suppone che non si siano visti neanche di sfuggita. In ogni caso, dai vari indizi apparsi sui profili privati di Damante e della De Lellis sembrerebbe che i due ex non si siano incontrati neanche per un minuto.

Andrea Damante e Giulia De Lellis da Jovanotti: è arrivata qualche dichiarazione d’amore?

Lui si trovava molto vicino al palco, mentre lei era sugli spalti. Sembra perciò che Damante e la sua ex fidanzata non si siano visti. Sui social sono apparsi alcuni video e qualcuno crede che sia lei che lui abbiano voluto inviare una dedica d’amore all’altro. Giulia ha scritto: “Cosa sei disposto a perdere?” con le note di Mi Fido di Te in sottofondo. Mentre lui ha ripreso il cielo al momento del brano A Te.