Giucas Casella a Verissimo rivela chi vincerà L’isola dei famosi

Giucas Casella è tra gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 10 marzo, in onda dalle 16.10 su Canale 5. Ecco le principali dichiarazioni nell’intervista a Silvia Toffanin.

Giucas Casella come sta dopo il ritiro dall’Isola dei famosi

“Sono un leone, sto benissimo e voglio tornare sull’isola. Lunedì ho i risultati medici e se sto bene torno là”: il mentalista, rientrato dall’Honduras a causa di un problema ad una costola, parla delle sue condizioni di salute.

Ai microfoni del talk show racconta: “Ho preso una brutta botta in barca e mi sono rotto una costola, ma mi dispiaceva troppo abbandonare il reality, così ho nascosto per un po’ il dolore. Comunque se mi diranno che sto bene e la costola si è calcificata io torno in Honduras”.

Giucas Casella a Verissimo scrive il nome del vincitore dell’Isola dei famosi 2018

Giucas, nel corso dell’intervista, scrive e sigilla in una busta il nome del naufrago che secondo lui vincerà. La busta verrà aperta nella puntata speciale di Verissimo dedicata interamente a questa edizione del reality di Canale 5.

Isola dei famosi 2018, i concorrenti ancora in gara

Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore, Amaurys Perez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore, Bianca Atzei, cantante, Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, il comico Gaspare (nome d’arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro), Rosa Perrotta, fotomodella ed ex tronista, Simone Barbato, mimo, Franco Terlizzi, personal trainer, Elena Morali, showgirl, Nadia Rinaldi, attrice.