Giucas Casella ipnotizza Nadia Rinaldi: l’attrice mostra le mutande VIDEO

Domenica Live, Giucas Casella e l’ipnosi su Nadia Rinaldi che si alza il vestito e mostra le mutande

Continuano le pratiche di ipnosi a Domenica Live ad opera di Giucas Casella. Questa volta l’illusionista ha ipnotizzato Nadia Rinaldi, appena rientrata dall’Isola dei Famosi. Dietro richiesta di Giucas, l’attrice si lasciata andare ad un sensuale ballo sulle note della canzone Lady Marmalade, colonna sonora del Moulin Rouge. Un ballo che è durato più di qualche minuto, che ha visto Nadia Rinaldi scatenarsi, tanto da alzarsi il mini vestito blu e mostrare senza pudore le mutande. Subito dopo la Rinaldi ha eseguito altre richieste di Casella, come quella di ridere a un ipotetico film di Totò e grattarsi perché invasa da improbabili mosquitos. Alla fine Barbara d’Urso ha posto fine all’esperimento e quando Nadia si è svegliata ha chiesto incredula: “Ma perché che ho fatto?”. Come capita spesso, dunque, anche la Rinaldi non ha ricordato nulla di quanto fatto da Giucas Casella. Lo stesso è successo le settimane scorse a Vladimir Luxuria e Cecilia Capriotti, che sono state le prime a sottoporsi agli esperimenti di Giucas nel salotto della d’Urso.

Video di Nadia Rinaldi che ipnotizzata da Giucas Casella balla scatenata