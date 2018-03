Giovanni Ciacci si svela a la Zanzara: “Ho perso 23kg e sposo il principe etiope a luglio”

Giovanni Ciacci e le rivelazioni che non ti aspetti. Il costumista di Detto Fatto, nonché ultra discusso concorrente di Ballando con le Stelle, è stato intervistato da Giuseppe Cruciani, il vulcanico conduttore del programma di Radio24 La Zanzara. Pronti via e l’argomento non poteva che cadere sulla polemica innescatasi al talent condotto da Milly Carlucci: Ivan Zazzaroni, giudice del programma Rai, la scorsa settimana si è rifiutato di votare l’esibizione di Ciacci e Todaro per motivi estetici. Il polverone ci ha messo un attimo ad alzarsi. Ma dalla polemica televisiva al gossip il passo è breve. L’esperto di look infatti ha confessato a Cruciani di essere pronto a sposarsi a luglio con un principe etiope.

Ciacci: “Saremo i primi due uomini sposati di una Casa reale”

“Io non so perché ha detto quelle cose. Si dia una calmata, mi hanno messo in gara con un uomo, basta“, commenta Gio Gio di Detto Fatto a proposito della polemica con Ivan Zazzaroni. Poi cambia subito argomento: “Lo sai che mi sposo a luglio con un principe etiope della Casa regnante“. A Cruciani non torna qualcosa: “Non eri fidanzato con due persone?”. “Il biondo mi ha lasciato. Sta in Russia, mi ha detto ‘Non ne voglio più sapere niente’ – spiega il costumista – il moro è scappato con una donna”. Il conduttore radiofonico torna sull’amore principesco pensando sia stata una battuta. L’esperto di look invece fornisce una versione più dettagliata dei fatti. Tutto è cominciato con una cena in un ristorante romano dove ha incontrato tale principe etiope.

Gio Gio, il principe etiope e i 23 kg persi a Ballando con le Stelle

“Inizia a farmi la corte. Sabato scorso prima della puntata mi dice ‘Sei pronto a sposarmi?’ – prosegue Ciacci – Saremo i primi due uomini di una Casa reale che si sposano”. Cruciani a questo punto, intrigato dalle dichiarazioni, domanda l’età e scopre che il principe a 30 anni. Dopo rifila una domanda diretta: “Ma hai già consumato con lui?”. “Secondo te compro a scatola chiusa?” è la risposta altrettanto diretta. Infine Ciacci svela una chicca sulla sua forma: “Ho perso 23 kg con il ballo e il nuovo regime alimentare. La Carlucci mi ha messo a stecchetto“. Non resta che attendere il matrimonio reale estivo.