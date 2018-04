Giovanni Ciacci: il malore a Ballando con le Stelle è colpa dell’ansia

Qual è stata la causa del malore di Giovanni Ciacci a Ballando con le Stelle

Giovanni Ciacci, esperto di tendenze, ha avuto un malore durante una puntata di Ballando con le Stelle dove partecipa come concorrente in coppia con Raimondo Todaro. Due sabati fa, Ciacci si è sentito male appena uscito dallo studio, un malore dovuto a un forte sbalzo di pressione dopo l’esibizione. Ma in un’intervista su Oggi, Giovanni Ciacci, rivela che il vero motivo del suo essersi sentito male è un altro: l’ansia. La gente scrive a Ciacci: “Ma tu lo sai che balli anche per me?”. Per questo lo stylist si è sentito addosso una responsabilità di un certo peso e si è fatto prendere dall’ansia.

Giovanni Ciacci: il malore a Ballando con le Stelle è dovuto all’ansia

In un’intervista su Oggi, Giovanni Ciacci afferma: “Eccola l’ansia: mi sono sentito nudo, debole. Io sono un timido emotivo, anche per questo ho accusato il malore di due puntate fa. Ora però non ho più paura di portare sulle spalle i dubbi di tanti ragazzi che hanno bisogno di non sentirsi soli: obesi, bullizzati, incapaci di ammettere la vera identità sessuale”. Ciacci sentiva una responsabilità talmente importante tanto da farlo agitare a quel punto da sentirsi male. “Io non volevo rappresentare nessuna categoria, soltanto me stesso. E invece mi sono trovato investito di una grossa responsabilità” dice ancora Giovanni Ciacci.

Giovanni Ciacci voleva lasciare Ballando con le Stelle

Lo stylist Giovanni Ciacci aveva manifestato la voglia di lasciare Ballando con le Stelle e di voler parlare con la conduttrice Milly Carlucci. Il tutto anche per colpa delle pressioni.