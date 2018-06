Giovanni Ciacci lascia Detto Fatto? “Mi hanno offerto altre cose”

Giovanni Ciacci abbandona Detto Fatto? Le dichiarazioni del costumista a Vero

Dopo Caterina Balivo, pure Giovanni Ciacci potrebbe lasciare Detto Fatto. A farlo sapere il diretto interessato che, però, al momento non ha ancora preso una decisione. Ma dovrà farlo a breve, visto che tra qualche settimana verranno annunciati i nuovi palinsesti Rai per l’autunno 2018-inverno 2019. “Non so se tornerò a Detto Fatto. Sicuramente sono molto legato al programma, ma mi hanno offerto altre cose, sto valutando. Il mio futuro è incerto”, ha spiegato Ciacci. Che non ha escluso la possibilità di lavorare di nuovo con la Balivo, con la quale è nata una vera e propria amicizia. “Il nostro rapporto prosegue in amicizia. E stiamo lavorando per farlo proseguire anche sul lato professionale. Faremo qualcos’altro in coppia”, ha assicurato Giovanni. Forse il costumista è pronto a seguire Caterina nel nuovo show di Rai Uno, il cui nome è al momento ancora top secret?

Dopo Ballando con le Stelle tanti impegni per Giovanni Ciacci

Se il futuro in tv è incerto per Giovanni Ciacci, di sicuro non lo è quello nel mondo della danza. “Per questa estate ho un’agenda ricca di serate insieme a Raimondo (Todaro, ndr)”, ha detto il costumista. La coppia Ciacci-Todaro è piaciuta molto a Ballando con le Stelle e i due gireranno in lungo e in largo l’Italia con le loro originali e scoppiettanti coreografie. Tornando a Detto Fatto, si stanno valutando sei nuove conduttrici in sostituzione di Caterina Balivo. Dopo che Serena Rossi ha deciso di non tornare a condurre il factual show – che ha presentato per un mese lo scorso autunno – la Rai sta vagliando sei candidature “fuori dagli schemi”.

Chi sarà la nuova conduttrice di Detto Fatto

Per il futuro di Detto Fatto si stanno esaminando le candidature di Laura Chiatti, Elena Santarelli, Bianca Guaccero, Anna Tatangelo, Ilenia Lazzarin, Carolina Di Domenico. Escluso quest’ultima, che lavora in televisione da molti anni, si stanno analizzando profili particolari, fuori dagli schemi della classica conduttrice.