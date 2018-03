Giovanni Ciacci innamorato di Robozao, il robot di Ballando con le Stelle

By

Ballando con le Stelle: chi c’è dentro il robot Robozao? Nessuno, Giovanni Ciacci innamorato di chi manovra il robot

Giovanni Ciacci si è innamorato a Ballando con le Stelle. Non del suo insegnante Raimondo Todaro (felicemente sposato con la ballerina Francesca Tocca) bensì di Robozao, il robot che da quest’anno affianca Milly Carlucci e Paolo Belli. Ma chi c’è dentro il robot di Ballando? Assolutamente nessuno! L’automa viene manovrato però da un ragazzo e proprio di quest’ultimo si è invaghito Giò Giò di Detto Fatto. Di chi si tratta? Come fa sapere il settimanale Spy, di un brasiliano alto due metri e con occhi verdi. L’amore di Ciacci sarà ricambiato?

Giovanni Ciacci vita privata: il costumista non è fidanzato

Da anni uno dei più stimati costumisti televisivi, Giovanni Ciacci ha trovato la popolarità grazie a Detto Fatto, il programma di Rai Due di Caterina Balivo. Nel factual show Ciacci dà consigli di stile ma tiene pure una rubrica di gossip e costume. Giovanni non è fidanzato, non è sposato e non ha figli. Originario della Campania, vive da tanti anni a Milano e ha 45 anni.

Giovanni Ciacci e l’amicizia con Cristiano Malgioglio

Da tempo è amico di Cristiano Malgioglio anche se pare che nell’ultimo periodo i due siano ai ferri corti. Pare che il paroliere non abbia apprezzato la decisione di Giovanni di ballare con altro uomo a Ballando con le Stelle. Sembra che questa idea sia venuta prima a Malgioglio, che era pronto ad utilizzare nel suo prossimo videoclip. Ma lo stylist gliel’avrebbe letteralmente rubata, mandando così su tutte le furie la zia Malgy.