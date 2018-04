Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle: dopo la vittoria punta a diventare giudice del programma

Giovanni Ciacci è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione di Ballando con le stelle. Bene o male, infatti, di lui e del suo maestro Raimondo Todaro si è tantissimo parlato quest’anno. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, infatti, Ciacci si dice contento dei risultati raggiunti fino ad ora. Il concorrente di Ballando inoltre sembrerebbe puntare adesso alla vittoria del programma ma, allo stesso tempo, guarda anche al futuro. Dopo la sua partecipazione alla trasmissione di Milly Carlucci quali sono i suoi programmi? Ciacci, su questo, sembra non avere dubbi: il giudice di Ballando con le stelle? Se gli venisse proposto lui accetterebbe al volo.

Ballando con le stelle: Giovanni Ciacci vuole essere il prossimo giudice della trasmissione di Milly Carlucci

Quando a Ciacci viene chiesto se a lui piacerebbe rivestire i panni di membro della giuria di Ballando dopo la sua esperienza come concorrente lui, senza girarci intorno, risponde: “Immediatamente. Ditemi dove devo firmare. Vorrei tanto sedermi in quella giuria, sarei ipocrita a dire di no, sarebbe il massimo del sogno”. E di chi sarebbe pronto a prendere il posto? “Di Mariotto ovviamente” controbatte lui “Sa perché ce l’ha tanto con me? Perché vorrebbe essere al mio posto a ballare la rumba con Todaro”.

Ballando con le Stelle: il malore di Giovanni Ciacci dietro le quinte

L’ironia non ha mai abbandonato Giovanni Ciacci, anche se qualche settimana fa il costumista, a causa delle forti pressioni a cui era stato sottoposto dopo le sue esibizioni a Ballando con le stelle, si era sentito molto male. Niente di grave, come spiegato in più occasioni dal diretto interessato, era stata solo l’ansia a giocargli un brutto scherzo. La stessa che lo aveva spinto ad affermare di essere pronto a lasciare il programma poco tempo dopo. Adesso, però, tutto è rientrato nella normalità e Ciacci è tornato più combattivo di prima.