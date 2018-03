Giovanni Ciacci, concorrente di Ballando con le stelle 13, si confessa al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 7 marzo. Ecco le principali dichiarazioni.

Giovanni Ciacci: “Molti concorrenti di Ballando con le stelle non so chi siano, ecco perché danzo con un uomo”

Il costumista di Detto fatto commenta il cast della trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci: “Molti degli altri concorrenti non so chi siano. Sono io l’unica vera star del programma. E vincerò”.

Lui si esibirà, per la prima volta, con un uomo (Raimondo Todaro): “Non mi interessa fare il paladino di nessuno, io ballo con un uomo semplicemente perché è la mia natura, sono più a mio agio così. E presentarmi con una donna sarebbe stata una forzatura, altri l’hanno fatto e i risultati si sono visti…”.

Giovanni Ciacci: “Selvaggia Lucarelli dà segnali di favoritismo per Gessica Notaro”

E, a proposito dei severi giudici del programma, Ciacci rivela: “Ho qualche conto in sospeso… Con uno dei giudici ho avuto un fidanzato in comune, nel senso che per 10 anni questa persona è stata con me e lui contemporaneamente. Alla fine ha mollato lui per me, quindi è facile immaginare che questo giudice sarà prevenuto nei miei confronti. È Guillermo Mariotto? L’ha detto lei (riferendosi a chi lo intervista, ndr), eh… Un’altra che ha dato segnali di favoritismi è Selvaggia Lucarelli: sui social ha dato il benvenuto solo a Gessica Notaro e agli altri concorrenti zero. Io capisco che Gessica ha avuto una storia importante, ma non trovo giusto abbia un trattamento diverso”.

Giovanni Ciacci ha due fidanzati in contemporanea, ecco chi sono

Ciacci ammette anche di avere due fidanzati contemporaneamente: “Stefano e Pietro. Io li chiamo le veline perché uno è biondo e l’altro è moro. Ma non è un triangolo, è amore, noi ci amiamo così. Perché nascondersi? Forse siamo solo io e Pupo che lo ammettiamo”.

Giovanni Ciacci critica la partecipazione di Eleonora Giorgi a Ballando con le stelle

E, a proposito della partecipazione di Eleonora Giorgi a Ballando, Ciacci dice: “Mah, io fossi stata in lei non avrei accettato questa sfida. Lei è un mito e rischia di rovinare la sua immagine. Che poi è il motivo per cui una come Ornella Muti non ha mai accettato”.