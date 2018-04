Giovanni Ciacci: “Voglio abbandonare Ballando con le Stelle, troppe pressioni. So di darvi una delusione a tutti, ma non me la sento più. Parlerò con Milly”

Giovanni Ciacci è planato a Ballando con le Stelle danzando con un uomo (Raimondo Todaro) ed è stata subito polemica. Nella bagarre mediatica si sono infilati tutti: dai politici (Mario Adinolfi e Tommaso Cerno) ai telespettatori, fino ai giudici dello show (prima Ivan Zazzaroni, poi Guillermo Mariotto). Una situazione che il costumista forse non è più disposto a sopportare, come ha dichiarato a Detto Fatto, programma condotto da Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai2 di cui è un volto noto. Le parole di Ciacci arrivano dopo l’ultimo appuntamento dello show di Milly Carlucci dove è stato colpito da un piccolo malore (pressione alta), fatto che lo ha reso ancora più titubante sul proseguimento della sua avventura.

Detto Fatto, Gio Gio: “Ho intenzione di parlare con la produzione e Milly Carlucci”

“C’è troppa pressione e si sta coinvolgendo troppa gente, quindi ho intenzione di parlare con la produzione e con Milly Carlucci”, ha fatto sapere Ciacci nel consueto spazio riservatogli a Detto Fatto. Proseguendo ha riservato una stoccata al giudice Guillermo Mariotto, che nell’ultima puntata del programma di Rai1, polemicamente, gli ha rifilato zero come voto (lo stilista inoltre, il giorno dopo, ospite a Domenica In, ha rincarato la dose): “Non do zero come voto, perché il voto zero lo dà quell’altro”. Infine arriva l’annuncio in cui riferisce l’intenzione di abbandonare il programma: “Voglio abbandonare Ballando con le Stelle perché c’è troppa pressione. Non me la sento di andare avanti, mi dispiace. Io non me la sento. So di darvi una delusione a tutti ma non me la sento più”.

Ciacci: “Mi sento sulle spalle un peso che io fino a sabato non mi ero mai sentito”

“Mi sento sulle spalle un peso che io fino a sabato non mi ero mai sentito – riflette infine il costumista – Questa cosa del tango, questo scambio di ruoli è stato molto forte. Perché c’è tanta attesa, la gente mi ferma dicendomi: ‘Guarda che tu stai ballando per me’. Io non me la sento questa responsabilità”. Sulla questione si è pronunciato anche Raimondo Todaro che ha spiegato a Caterina Balivo di aver visto i valori della pressione sabato sera ed erano davvero molto alti: “Io ho visto i numeri della pressione ed erano impressionanti. È difficile ed io capisco quello che sente e le sue paure”. Non resta che attendere la decisione definitiva che prenderà Gio Gio.