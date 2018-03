Giorgio Mastrota tronista a Uomini e Donne, ex corteggiatrice racconta la sua versione dei fatti: “Ecco cosa è successo dopo la scelta”

Forse non tutti, soprattutto i giovanissimi, riescono a ricordare bene Giorgio Mastrota nei panni di tronista a Uomini e Donne. Ebbene si, il re delle televendite, tempo fa ha partecipato al programma di Maria De Filippi, accentando appunto il trono da questa propostogli. Nell’ultimo numero del settimanale Oggi, però, una sua ex corteggiatrice ha voluto precisare alcune cose sul percorse di Mastrota a Uomini e Donne. A parlare, nello specifico, è Chiara, la ragazza che il televenditore aveva scelto quando si trovava sul trono.

“Quando ho letto quel che Mastrota aveva detto di me mi sono arrabbiata” ha affermato Chiara riferendosi ad una precedente intervista rilasciata da Giorgio Mastrota riguardo il suo percorso a Uomini e Donne. “Avevo scelto una ragazza carina, mi piaceva davvero, ma alla fine scoprii che era già fidanzata, che stava lì per promuoversi” aveva dichiarato infatti Mastrota. Inutile dire, dunque, che queste parole hanno molto infastidito la diretta interessata. Chiara allora, dopo aver inviato un messaggio a Giorgio dove gli scriveva: “Visto che stai diventando nonno fatti un check up: non vorrei che ti stesse venendo l’Alzheimer”, ha allora contatto il giornale, chiedendo di poter ribattere. “Lui mi scelse ma fummo l’unica coppia a non fare l’esterna. Indagai sul perché e scoprii che era stato Giorgio a chiedere di non farla” ha raccontato “Forse era lui quello che aveva già una storia”.

Giorgio Mastrota a Uomini e Donne: la versione dell’ex corteggiatrice Chiara

Chiara era stata scelta da Giorgio tuttavia, dopo Uomini e Donne, le cose non andarono bene. “Ero sempre io a chiamare” dice l’ex corteggiatrice di Mastrota “Voleva che, essendo lui il vip, fosse la sottoscritta a dovergli scarpinare dietro. Ma io sono all’antica e preferisco essere corteggiata”. Chiara, poi, aggiunge anche: “Da parte sua non c’era tutto questo interesse […] Forse Uomini e Donne serviva più a lui che a me”.