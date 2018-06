Giorgio Manetti lascia davvero Uomini e Donne? Parla Maurizio Costanzo

Trono Over Uomini e Donne, addio Giorgio Manetti? Le parole di Maurizio Costanzo sul Gabbiano

Giorgio Manetti è pronto a lasciare il Trono Over di Uomini e Donne. O almeno così ha detto il diretto interessato nel corso dell’ultima puntata del programma di Maria De Filippi. Ma è vero o il Gabbiano ha solo voluto attirare l’attenzione su di sè? Sulla questione è intervenuto Maurizio Costanzo, che ben conosce il Cavaliere toscano. Giorgio è stato infatti più di una volta ospite del Maurizio Costanzo Show. A detta di Costanzo non ci sarebbe niente di male nel voler tentare nuove strade ma Manetti potrebbe aver fatto questo annuncio anche solo per attirare su di sé un po’ di pubblicità in vista dell’estate, quando il format di Canale 5 viene sospeso.

Cosa ha detto Costanzo sull’addio di Giorgio a Uomini e Donne

“Devo ammettere che la presenza di Giorgio Manetti, dopo così tanti anni, potrebbe aver stancato più di qualcuno nel pubblico. Ma non tutti, perché di fatto continua a far parlare di sé e della sua amicizia molto speciale con la dama Gemma Galgani”, ha premesso Maurizio Costanzo nella sua rubrica televisiva che tiene sul settimanale Nuovo. “Credo che a un certo punto, sul lavoro, a chiunque venga il desiderio di migliorare e andare avanti. Se poi Giorgio lascerà davvero il programma oppure tornerà sui suoi passi lo vedremo, anche perché annunci simili a volte sono fatti soltanto per ottenere un po’ di pubblicità“, ha aggiunto il giornalista.

Uomini e Donne: Giorgio Manetti ha rivisto Anna Tedesco

In attesa di scoprire quale sarà l’effettiva decisione di Giorgio Manetti, il Gabbiano è stato avvistato con Anna Tedesco, ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne. Come rivela il blog di Isa&Chia, i due sono stati beccati insieme mentre passeggiavano per il centro di Perugia: semplice amicizia o c’è qualcosa di più? È forse per amore di Anna che Giorgio vuole abbandonare la corte di Maria De Filippi?