Giorgio Alfieri dopo il periodo buio: “Voglio tornare a Uomini e Donne”

Giorgio Alfieri oggi: che fine ha fatto? La nuova vita senza Martina Luciani

Giorgio Alfieri vuole tornare a Uomini e Donne. Dopo aver scelto la corteggiatrice Martina Luciani nella stagione 2006-2007, l’ex calciatore è pronto ad indossare di nuovo i panni del tronista. Soprattutto dopo aver trascorso un periodo piuttosto difficile, costellato di problemi sentimentali ed economici. Per questo Giorgio ha fatto un pubblico appello a Maria De Filippi, invitando la conduttrice a regalargli una seconda chance al Trono Classico che l’ha reso famoso più di dieci anni fa. E che ha regalato ad Alfieri il dono più grande: la figlia Asia avuta dall’ex Martina. “Vorrei ricominciare da Uomini e Donne, un programma che mi ha dato tanto. Anzi, lancio un appello alla De Filippi: “Maria, fammi tornare sul trono, dammi la possibilità di cambiare la mia vita per la seconda volta!”, ha detto Giorgio al settimanale Nuovo.

“Uomini e Donne ti permette di scegliere la donna giusta per te con molta calma. Nella vita, invece, io sono un tipo che per natura va sempre di fretta”, ha chiarito Giorgio Alfieri, che al momento lavora come aiuto regista. In particolare, è uno dei collaboratori di Roberto Cenci. Di recente l’ex tronista ha lavorato dietro le quinte dell’Isola dei Famosi e di Selfie-Le cose cambiano. “Sono reduce da un periodo buio che non mi sarei mai aspettato di dover affrontare. La mia vita è stata stravolta e mi sono dovuto rimboccare le maniche per risolvere problemi economici e sentimentali. Ora il peggio è passato, ma ho bisogno di rimettermi in gioco e mi piacerebbe tanto ripartire dalla tv”, ha confidato Giorgio.

Uomini e Donne: il nuovo rapporto tra Giorgio Alfieri e Martina Luciani

Mente Giorgio è in cerca di una nuova occasione in televisione, l’ex compagna Martina Luciani è incinta del secondo figlio dall’attuale fidanzato. In che rapporti sono rimasti Alfieri e Martina dopo Uomini e Donne? “Ci siamo lasciati con un certo astio ma per il bene di nostra figlia Asia a un certo punto abbiamo cominciato a remare nella stessa direzione”, ha fatto sapere Giorgio.