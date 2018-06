Giorgia Palmas risponde a Federica Pellegrini: ecco cosa pensa delle frecciatine lanciate dall’ex del suo fidanzato

Questo sembrerebbe essere proprio un bel momento per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. I due, infatti, stanno vivendo intensamente la loro storia d’amore, tanto da dichiarare di recente di stare già pensando al matrimonio. Tutte le volte che si parla di questa nuova coppia, però, inevitabilmente salta fuori anche il nome di Federica Pellegrini, ex di Filippo Magnini e sua fidanzata storica. Lo scorso mese, inoltre, dopo che Giorgia Palmas e il campione di nuoto avevano ufficializzato la loro storia, aveva fatto molto rumore un’affermazione della Pellegrini. Quest’ultima, nello specifico, aveva lanciato una frecciatina alla nuova coppia, criticando velatamente l’eccessiva esposizione mediatica dei due.

Federica Pellegrini lancia una frecciatina al suo ex Filippo Magnini: Giorgia Palmas risponde

Alle parole dette dalla Pellegrini né Filippo Magnini né Giorgia Palmas avevano mai direttamente replicato. Sulla questione infatti i diretti interessati non si erano espressi, almeno fino ad oggi. A rompere il silenzio però adesso c’ha pensato Giorgia Palmas che, in una recente intervista rilasciata al settimanale Grazia, ha detto la sua al riguardo. Le frecciatine di Federica Pellegrini? “Io non ho ricevuto frecciatine” ha risposto l’ex velina “Così sono state definite dai giornali, e non credo che ne siano arrivate”. Lei d’altronde con Filippo Magnini è pronta a guardare avanti e non vuole certo farsi condizionare dalle precedenti relazioni di lui. “Il suo passato non mi ha condizionata e non lo voglio mitizzare” ha infatti affermato la Palmas.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini presto sposi? La coppia progetta già il matrimonio

Al di la del gossip, però, Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono davvero intenzionati a fare sul serio. Nella loro ultima intervista rilasciata a Chi, infatti, i due hanno fatto sapere di voler presto convolare a nozze. Il matrimonio dovrebbe essere celebrato in Sardegna ma, per la data, vogliano prima aspettare che le vicende giudiziarie che hanno coinvolto Magnini si risolvano.