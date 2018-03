Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno insieme: ecco la foto del bacio

Filippo Magnini e Giorgia Palmas stanno insieme: le foto sul settimanale Chi

Non ci sono più dubbi: Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono una coppia! Dopo i primi avvistamenti, il settimanale Chi è riuscito a beccare la coppia intenta a scambiarsi un appassionante bacio! I paparazzi hanno sorpreso i due mentre si salutavano nel cuore della notte: l’ex Velina di Strisca la notizia si è avvinghiata al nuotatore per un bacio ricco di passione ed entusiasmo. È chiaro che questa storia appena nata ha tutte le carte in regola per diventare un legame importante, magari quello più serio e duraturo sia per Giorgia che per Filippo, che in passato hanno sofferto parecchio per amore. La Palmas ha chiuso una lunga relazione con Vittorio Brumotti e lo stesso ha fatto Magnini con la collega Federica Pellegrini, più dedita alla carriera che a costruire una famiglia insieme. Sul nuovo rapporto né la conduttrice de Il Processo di Biscardi né lo sportivo hanno ancora proferito parola. Magnini, intervenuto di recente a Domenica In, si è limitato a dichiarare a Cristina Parodi: “Ci sono lavori in corso, vi terrò aggiornati”. Giorgia Palmas sarà la donna giusta?

Perché Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas si sono lasciati

Prima di incontrare Filippo Magnini, Giorgia Palmas ha avuto una lunga storia d’amore – durata ben sei anni – con Vittorio Brumotti. I due si sono conosciuti grazie a Paperissima Sprint e da allora non si sono più lasciati. O meglio, fino al 2017, anno della rottura tra lo spericolato inviato di Striscia la notizia e la conduttrice sarda. Giorgia e Vittorio non hanno mai parlato del loro addio ma secondo qualcuno sarebbe dipeso da lui, poco propenso al matrimonio e a un figlio. Al contrario della Palmas che, dopo aver avuto la piccola Sofia dall’ex compagno Davide Bombardini, sognava di indossare l’abito bianco e di allargare la famiglia.

Perché Federica Pellegrini e Filippo Magnigni si sono lasciati

Anche la Pellegrini e Magnigni si sono mollati nel 2017. I motivi della separazione dopo sei anni d’amore intenso? La scelta è dipesa da Federica, che non era più sicura di quello che provava per il fidanzato. Filippo, inoltre, era desideroso di mettere su famiglia, dopo aver abbandonato definitivamente il mondo delle vasche. Ma la Pellegrini non era dello stesso avviso e i due si sono così lasciati. A fare il primo passo è stata proprio la nuotatrice: un passo che ha fatto soffrire, e non poco, il Re Magno.