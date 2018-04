Filippo Magnini e Giorgia Palmas stanno insieme: le dichiarazioni sul settimanale Chi

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono finalmente usciti allo scoperto. Dopo settimane di gossip e paparazzate, i due hanno ufficializzato il loro amore sul settimanale Chi. Tra l’altro, è stata proprio la rivista diretta da Alfonso Signorini a parlare per primo di questo neonato sentimento tra la conduttrice de Il Processo di Biscardi e l’ex nuotatore. Nel numero in edicola da mercoledì 18 aprile, la Palmas e Magnini hanno parlato per la prima volta della loro relazione, che definiscono magica e da sogno. Entrambi si sono lasciati alle spalle dei rapporti importanti: Giorgia con Vittorio Brumotti, Filippo con Federica Pellegrini.

Le parole di Giorgia Palmas e Filippo Magnini su Chi

“Ero single ormai da un anno dopo la fine della storia con la Pellegrini e non mi batteva più il cuore per nessuno, ma guardando Giorgia pensavo: “Sarebbe perfetta, lo sento. E così è stato”. Ho iniziato questa storia con lei pensando da subito che fosse definitiva“, ha raccontato Filippo Magnini a Chi. “Filippo? Mi ha conquistata con il suo tiramisù: me l’ha preparato a sorpresa per la cena del mio compleanno. Ma è stato un gentleman, non ci ha provato subito, il primo bacio ce lo siamo scambiati giorni dopo alle due del mattino in mezzo a piazza Duomo a Milano”, ha invece spiegato l’ex Velina di Striscia la notizia.

Giorgia Palmas innamorata di Filippo Magnigni

“Nessuno dei due si pente degli amori passati anzi, è grazie anche a quelle esperienze che oggi abbiamo la maturità di dire che siamo finalmente felici. Se pensiamo già a un futuro insieme? Sì, ma ci andiamo coi piedi di piombo, ma con un cassetto pieno di sogni”, ha poi concluso Giorgia Palmas.