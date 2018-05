Giordano e Nilufar in crisi, parla lui: “Sono scosso per la storia con Stefano” VIDEO

Uomini e Donne, Nilufar e la storia con Stefano Guglielmini: Giordano è a pezzi

È già crisi tra Nilufar e Giordano. Il motivo? La storia con Stefano Guglielmini venuta a galla solo ora, dopo la scelta a Uomini e Donne. L’ex tronista ha portato avanti per un paio di mesi una relazione clandestina con l’imprenditore napoletano, proprio mentre era seduta sul Trono di Maria De Filippi. Non solo, Nilufar ha proposto a Stefano di corteggiarla in tv con l’intento poi di sceglierlo. Esterna dopo esterna però ha capito di non essere più attratta dal ragazzo e ha preferito mandarlo via. Una decisione che a Stefano non è proprio andata giù, tanto che dopo l’inizio della storia d’amore tra Giordano e Nilufar, Guglielmini ha tirato fuori le prove della tresca con l’italo-persiana. Durante la scelta di Sara Affi Fella, Nilufar Addati si è presentata in studio per raccontare la sua verità. Ad accompagnarla il fidanzato Giordano Mazzocchi, che non ha nascosto di essere in difficoltà per tutta la vicenda.

“Sono scosso per quello che è successo. Per come sono fatto io mi sento di stare vicino a lei. Dentro di me qualcosa è cambiato, non lo nego. La situazione mi tocca e non mi tocca. Non mi tocca perché so che l’interesse nei miei confronti è nato dopo, però erano altrettanti mesi che stavo qua per lei. Non riesco a capire nemmeno io, quello che mi sento adesso è di stare vicino a lei“, ha detto Giordano nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: Nilufar non vuole perdere Giordano

Mentre Giordano non sa che fare, Nilufar è sicura di una cosa: è mortificata per quanto accaduto e vuole salvare la sua storia d’amore con il maestro di sci. “Ci tengo a lui, mi sono fatta tatuare anche una G sul braccio”, ha confidato l’Addati.