Giordano Mazzocchi emozionato: la promessa per Sara e Luigi

Giordano di Uomini e Donne e la promessa per Luigi e Sara dopo la scelta

Alla scelta di Sara Affi Fella a Uomini e Donne era presente anche Giordano Mazzocchi. Il fidanzato di Nilufar Addati è stato invitato in qualità di amico di Luigi Mastroianni. Il maestro di sci si è molto emozionato nel vedere finalmente Sara e Luigi insieme e ha trattenuto a stento le lacrime. Non solo, dopo la scelta, il ragazzo ha fatto una promessa importante all’ex protagonista di Temptation Island. Quando Sara si è avvicinata a Giordano per salutarlo prima di scappare con Luigi, l’Affi Fella ha detto: “Ti apprezzo tanto come persona… mi prometti che ci vediamo tutti e quattro dopo?”. Una promessa che Giordano ha subito accettato e dopo la messa in onda della scelta ha condiviso uno scatto insieme alla nuova coppia del Trono Classico, con tanto di dedica.

“L’inizio di una favola. Un saluto dai Mastrifellocchi…#mancalei”, ha scritto Giordano Mazzocchi su Instagram, dove ha postato una foto con Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella. L’ex corteggiatore non ha potuto non menzionare Nilufar Addati. La napoletana sta attraversando un momento difficile: è venuta a galla la sua tresca amorosa con Stefano Guglielmini durante il periodo del suo trono. Una storia che sta facendo soffrire molto l’italo-persiana che, oltre a farsi seguire da un medico, sta facendo il possibile per recuperare il rapporto con Giordano. E sì, perché questa vicenda ha messo in crisi la relazione tra Giordano e Nilufar. “Qualcosa in me è cambiato, sono scosso”, ha confidato Mazzocchi a Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Nilufar e Giordano sono in crisi per colpa della storia con Stefano

Giordano è felice per Sara e Luigi, ma riuscirà a mantenere la promessa di un’uscita a quattro? O la storia con Nilufar naufragherà a breve?