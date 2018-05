Ginevra Pisani contro Mariano Catanzaro di Uomini e Donne

Uomini e Donne: cosa è successo tra Mariano Catanzaro e Ginevra Pisani

Il Trono di Mariano Catanzaro a Uomini e Donne ha scatenato più di qualche polemica e critica. Tra i detrattori del verace tronista anche Ginevra Pisani, l’ex corteggiatrice fidanzata di Claudio D’Angelo. La ventenne ha pubblicamente attaccato Mariano su Instagram, nel corso di una diretta con i follower. Mentre stava mostrando ai fan i regali di compleanno, Ginevra ha lasciato la tv accesa, sintonizzata sul programma di Maria De Filippi. Appena è spuntato Catanzaro, Ginevra ha duramente criticato il tronista, non ritenendolo adatto ad un contesto del genere come il Trono Classico.

“Per favore diamo spazio a persone più intelligenti”, ha detto Ginevra Pisani. Quando qualche follower ha chiesto spiegazioni in merito, la ragazza ha precisato di non conoscere personalmente Mariano Catanzaro (“non è neppure un mio compaesano, visto che non è di Napoli”), ma che il suo percorso a Uomini e Donne è troppo lontano dalle vere dinamiche del people show. “Può far ridere, può essere simpatico, ma a una certa stanca. A Uomini e Donne ti devi impegnare sul serio per cercare una persona da amare”, ha ribadito Ginevra. Subito dopo le parole della Pisani, Mariano ha scelto a sorpresa Valentina Pivati. Come reagirà alle parole della Pisani?