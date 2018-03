Chi è Giaro Giarratana di Ballando con le Stelle? Le curiosità sul modello italo-olandese

Giaro Giarratana è uno dei concorrenti più belli dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci è rimasta subito colpita dal modello e web influencer tanto da volerlo nel suo varietà. Ma chi è Giaro Giarratana? Quali sono le sue origini? Cosa significa il nome Giaro? Quanti anni ha? Quanto è alto? Ha una fidanzata? E che lavoro fa? In questo articolo troverai tutte le risposte alle tue domande!

Giaro Giarratana età e altezza

Il modello ha 25 anni – è nato in Olanda nel 1992 – ed è alto 185 centimetri. Segni particolari? Fisico scolpito e lunghi capelli ricci!

Giaro Giarratana famiglia

Il concorrente di Ballando con le Stelle è italo-olandese. La madre è dei Paesi Bassi mentre il padre è siciliano. Per questo ogni anno Giaro trascorreva le vacanze in Italia. “Andavo a trovare la nostra famiglia in Sicilia e quando era il momento di tornare a casa per me era un dramma perché qui stavo benissimo” ha raccontato Giarratana al settimanale DiPiù. Giaro ha due sorelle femmine, che non lavorano nel mondo dello spettacolo.

Giaro Giarratana significato del nome

Cosa significa il nome Giaro? È un nome decisamente originale, creato dai genitori di Giarratana per il figlio. “Il mio nome significa famiglia per me, perché è l’unione delle famiglie di mia madre e di mio padre. Gia sono le prime lettere del cognome di mio padre e Ro le prime di quello di mia madre” ha spiegato il modello.

Giaro Giarratana lavoro

Giaro lavora come modello e web influencer. Fin da piccolo voleva fare il creativo e dopo aver seguito un corso di recitazione ha trovato un impiego in una società attiva nel campo della moda. Successivamente, complice la sua passione per i viaggi, ha aperto una società di produzione.

Giaro Giarratana vita privata

Giaro è molto riservato ma ha confermato di non essere fidanzato al momento.