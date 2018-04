Gianna Nannini cade dal palco durante un concerto e finisce in ospedale

Gianna Nannini cade dal palco a Genova: ecco come sta la cantante

Gianna Nannini è cade dal palco durante il concerto a Genova. La tappa del tour Fenomenale è stata, dunque, interrotta. La nota artista italiana ha preso uno scivolone e non è riuscita più a rialzarsi da sola. Pertanto, sono giunti sul posto i soccorsi che l’hanno trasferita in ospedale, attraverso un’ambulanza. Fortunatamente nulla di grave per la rocker, che fa sapere sui social di stare bene. Il suo tour continuerà con le altre tappe in giro per l’Italia. In particolare, la Nannini ricorda quella di questa sera a Montichiari. La dinamica ancora non è precisa, ma sappiamo che la cantante si stava esibendo sul palco dell’Rds Stadium, quando è caduta. Scendendo nei dettagli, si sarebbe fatta male ad un ginocchio. Proprio per questo motivo non sarebbe riuscita ad alzarsi da terra. Ma possiamo dire per certo che non è accaduto nulla di grave alla Nannini, caduta sul palco durante una tappa del toru Fenomenale.

Gianna Nannini tranquillizza il suo pubblico con un video sui social

Gianna Nannini, dopo aver fatto prendere un bello spavento a tutti i suoi fan, ha deciso di condividere un video su Instagram per tranquillizzarli. La nota cantante ha rivelato di essere molto dispiaciuta per quanto accaduto e soprattutto per aver dovuto interrompere un “concerto bellissimo”. Inoltre, la Nannini ci ha tenuto a ringraziare i Volontari della Croce Rossa Genovese e i dottori e infermieri di Villa Scassi di Sampierdarena. “Ho un grosso problema al ginocchio”, ha dichiarato la Nannini nel video. Nonostante ciò annuncia: “Ma ci vediamo domani a Montichiari e..tutti seduti!”. La cantante ha fatto sapere ciò mentre si trovava sull’ambulanza che a sirene spiegate la stava trasportando nella struttura ospedaliera.

Gianna Nannini cade dal palco e rivela di avere un problema al ginocchio

Grande paura per Gianna Nannini a Genova. Ora, però, i fan possono stare tranquilli. Infatti, la cantante ha rivelato di essere pronta per il concerto a Montichiari. Dunque, nulla di veramente grave, sebbene abbia dichiarato di aver accusato un problema al ginocchio. Nonostante ciò, la Nannini non ha intenzione di deludere i suoi fan, continuano così il suo tour Fenomenale.