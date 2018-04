Gianluca Vacchi si sposa a Settembre: l’ultimo gossip

Gianluca Vacchi, matrimonio a Settembre con una nobildonna: clamoroso gossip

Gianluca Vacchi sta sempre sul pezzo e l’ultimo gossip non fa altro che confermarcelo. Il noto e milionario imprenditore sa sempre come finire sulle riviste di gossip. Questa volta, però, le cose sembrano essere molto più serie. È l’ultimo numero del settimanale Spy a regalarci una clamorosa chicca che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato. Dopo la rottura con l’ex fidanzata Giorgia Gabriele, che ora pare potrebbe essersi avvicinata a Stefano De Martino, Vacchi sembra aver fatto la vita da single per svariato tempo. Successivamente, l’uomo ha intrapreso una relazione d’amore con una Miss, fino ad arrivare ad una misteriosa nobildonna. A quanto pare, la nuova fiamma di Gianluca appartiene ad una famiglia di sangue blu, motivo principale per cui non è mai apparsa sui social di lui.

Gianluca Vacchi vicino al matrimonio: il gossip che spiazza

Scommettiamo che nessuno di voi lo avrebbe mai detto. Gianluca Vacchi sembrava essere destinato a restare scapolo per una vita intera, eppure le cose potrebbero cambiare molto presto. Il dj pare infatti aver chiesto la mano della sua attuale fidanzata e a Settembre potrebbero andare all’altare. In ogni caso, resta ancora tutto top secret. Lei appartiene ad una famiglia nobile e proprio per questo motivo, Vacchi sta cercando di essere il più riservato possibile. In ogni caso, Spy pare abbia scoperto il grande segreto della coppia. Ma come ha fatto Gianluca ha conoscere e conquistare il cuore di una donna dal sangue blu?!

Gianluca Vacchi fidanzato con una nobildonna: arrivano le nozze

Gianluca e la sua attuale compagna sembra si siano conosciuti in America, dove la donna vive per circa sei mesi l’anno. A quanto pare, nella famiglia di lei si grida già allo scandalo. Non ci resta che attendere ulteriori news.