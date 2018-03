Funerale di Fabrizio Frizzi: lo sfogo di Gianfranco D’Angelo su Facebook

Gianfranco D’Angelo – popolare attore ed ex volto del Drive In – non è riuscito a dare il suo ultimo saluto a Fabrizio Frizzi. Secondo quanto fatto sapere da D’Angelo su Facebook, l’interprete sarebbe stato respinto all’ingresso della Chiesa degli Artisti, dove si è tenuta la cerimonia funebre per il conduttore de L’Eredità. Nonostante la presenza di moltissime persone – di cui tanti personaggi del mondo dello spettacolo – D’Angelo non sarebbe riuscito ad entrare nella struttura per prendere parte alla funzione religiosa. Una situazione che ha fatto arrabbiare parecchio il comico, che si è subito sfogato sui social network. Qui ha trovato l’appoggio di tanti fan e sostenitori che hanno invitato Gianfranco a non pensarci, perché “tanto Fabrizio sa”.

Il messaggio di Gianfranco D’Angelo su Fabrizio Frizzi

“Quando un funerale diventa spettacolo e non ti viene permesso di entrare in chiesa per salutare un collega che ci lascia, allora consideri che si può essere vicini alle persone anche senza essere ripresi dalla TV: mi hanno respinto dicendo che era una cerimonia “per pochi intimi”, ha scritto Gianfranco D’Angelo sul suo account personale di Facebook. L’attore – che oggi ha 81 anni – ha concluso il messaggio con un “no comment” e un “ciao Fabrizio, ti porterò sempre nel cuore”.

Erano invece seduti in prima fila ai funerali di Fabrizio Frizzi, i colleghi Carlo Conti, Antonella Clerici, Flavio Insinna e Milly Carlucci. I conduttori Rai hanno omaggiato lo scomparso con delle letture bibliche ma non sono riusciti a trattenere le lacrime.

Funerali Fabrizio Frizzi: i personaggi Vip presenti

Tra i tanti presenti pure: Simona Ventura, Mara Venier, Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli, Luca Giurato, Max Biaggi, Paola Saluzzi, Raffaella Carrà, Alba Parietti, Rita Dalla Chiesa, Massimo Ranieri, Paola Cortellesi, Eleonora Daniele, Cristina Chiabotto, Gigi D’Alessio, Vincenzo Salemme, Ivana Spagna, Gerry Scotti, Fiorella Mannoia, Leonardo Pieraccioni, Rita Bonaccorti, Max Giusti, Giorgia, Amadeus e Giovanna Civitillo, Luca Giurato, Stefania Orlando, Giancarlo Magalli.

Grande assente Barbara d’Urso, impegnata con la diretta di Pomeriggio 5.